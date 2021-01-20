Коли у дитини істерика, не можна казати їй – "не плач". Ця фраза не покращить ситуації, а ще більше травмує малечу.

Більшість мам грішать тим, що під час дитячого плачу кажуть "Перестань плакати!". Про це повідомило видання Мой ребенок.

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Це ж смислове послання завуальоване й в інших фразах, наприклад:

"Тихіше, на тебе всі дивляться!".

"Як тобі не соромно?".

"Не вигадуй!".

"Припини шуміти!".

"Зараз отримаєш по попі, щоб було за що плакати".

Усі ці фрази потрібно забути та не говорити. Дитячі емоції мають знаходити вихід, щоб не порушувалася психіка. Тому не потрібно намагатися "насильно" змусити дитину перестати плакати.



Які фрази не можна говорити / Фото Getty images​

Крім цього, не можна:

Переводити розмову на іншу тему.

Карати дитину за її почуття.

Закидати дитину питаннями.

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Плакати – корисно. Емоційне і психічне здоров'я страждає не від сліз, а навпаки – в тих випадках, коли ви намагаєтеся дитину обмежити у вираженні її емоцій. Крім того, у вас не складуться надалі довірливі стосунки з дитиною, якщо ви не будете поважати її почуттів.

Плакати – не соромно. Може бути, в дорослому світі це соромно, і то не для всіх, але для дитини – це в порядку норми. Ні ви, ні ваша дитина не повинні відчувати сором за свій плач. Крім того, реакція на те, що відбувається у світі має право бути будь-якою, і не потрібно нехтувати нею. Саме так формується особистість дитини.

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Які є альтернативні фрази в разі, якщо дитина плаче:

Я розумію тебе, мені також іноді хочеться плакати.

Я завжди поруч і підтримаю тебе.

Розкажи мені, чому ти плачеш.

Я тебе чую й мені шкода, що ти сумуєш.

Це було дійсно неприємно, я з тобою згідна.

Іноді трапляються несправедливі ситуації.

Я допоможу тобі в усьому, що в моїх силах.

Або ж просто обійміть дитину без слів.

Так ви зможете привернути до себе дитину. Разом з вами вона почне дорослішати і все рідше буде висловлювати свої почуття за допомогою сліз. Допоможіть дитині, а не сваріть її, тоді вона неодмінно відгукнеться на вашу любов, розуміння і підтримку.