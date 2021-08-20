Кимберли Молман была на 11 неделе беременности, когда врачи сообщили женщине, что с вероятностью в 95% ее ребенок родится с синдромом Дауна.

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Прогнозы медиков осуществились, однако мама уверяет, что дочь Олив принесла в ее жизнь радость и счастье. "Мы думаем и заботимся о ней всей нашей семьей", — отметила Кимберли.

В 2021 году Олив исполнилось 2 года, поэтому мама решила вручить дочери особый подарок – куклу, которая представляет детей с синдромом Дауна. По словам женщины, игрушка имеет те же черты лица, что и девочка, даже некоторые элементы одежды.

Олив с мамой Кимберли / Фото tt-creative.com

Родители не могли сдержать эмоций, когда подарили Олив игрушку. Реакцию девочки они записали на видео и выложили в соцсети, где оно быстро стало набирать просмотры.

На первых кадрах девочка еще не знает, что спрятано в подарочной коробке. Когда она увидела куклу, то очень удивилась. Тогда Олив начала целовать и обнимать новую игрушку. Мама Кимберли заявила, что кукла стала любимой игрушкой ее дочери.

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"Можно было с уверенностью сказать, что подарок ей понравился. Ее удивление умиляло, а когда она начала обнимать куклу и гладить ее по спине, я расплакалась от счастья", — вспомнила Кимберли.

Смотрите видео реакции девочки на куклу: