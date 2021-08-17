У Майли были длинные волосы, которые мама собирала в хвостики. Однако во время отсутствие женщины, дочь решила кардинально изменить прическу.

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"Я никогда сама не стригла волосы Майли, потому что у нее были красивые длинные локоны и я боялась их испортить. Майли оказалась смелее меня", — прокомментировала Лаура-Мишель.

Смотрите фото: как себя подстригла Майли

Она просто сказала мне: "Мама, я остригла себе волосы". На вопрос "Зачем?", Она сказала, что хотела быть похожей на принцессу. Я не могла слиться,

– вспомнила Лаура-Мишель.

Поскольку девочка состригла только одну сторону волос, родителям пришлось похожим образом отрезать и остальную часть локонов Майли.

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"Я точно усвоила этот урок. Во-первых, никаких ножниц в зоне видимости Майли. Во-вторых, нужно все же периодически обновлять прическу, чтобы ей не хотелось делать это самой", — добавила Лаура Мишель.