Кімберлі Молман була на 11 тижні вагітності, коли лікарі повідомили жінці, що з імовірністю у 95% її дитина народиться з синдромом Дауна.

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Прогнози медиків здійснилися, проте мама запевняє, що донька Олів принесла в її життя радість і щастя. "Ми думаємо і дбаємо про неї всієї нашої сім'єю", – зазначила Кімберлі.

У 2021 році Олів виповнилося 2 роки, тому мама вирішила подарувати доньці особливий подарунок – ляльку, яка репрезентує дітей з синдромом Дауна. За словами жінки, іграшка має ті ж риси обличчя, що і дівчинка, та навіть деякі елементи одягу.



Олів з мамою Кімберлі / Фото tt-creative.com

Батьки не могли стримати емоцій, коли подарували Олів іграшку. Реакцію дівчинки вони записали на відео та виклали у соцмережі, де воно швидко стало набирати перегляди.

На перших кадрах дівчинка ще не знає, що заховане в подарунковій коробці. Коли вона побачила ляльку, то дуже здивувалася. Тоді Олів почала цілувати та обіймати нову іграшку. Мама Кімберлі заявила, що лялька стала улюбленою іграшкою її доньки.

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"Можна було з упевненістю сказати, що подарунок їй сподобався. Її здивування розчулювало, а коли вона почала обіймати ляльку і гладити її по спині, я розплакалася від щастя", – пригадала Кімберлі.

Дивіться відео реакції дівчинки на ляльку: