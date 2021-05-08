Щотижня чоловік приходив до вікна палати дружини та спілкувався з нею телефоном. Чоловік був безмежно ради, коли після року таких зустрічей, відвідувачам знову дозволили заходити у приміщення та проводити час з близькими.

До теми Сльози радості та обійми: зворушлива зустріч літньої пари після довгої розлуки – відео

"Вона кохання всього мого життя. Я дбаю про неї, але я не можу бути з нею. Це дуже складно", – зазначив Карл.

Коли він вперше за рік увійшов в приміщення та побачив дружину, то не міг стримати емоцій. Карл обійняв її та заплакав. Після цього він взяв Донну за руку та протягом 30-хвилинного візиту заспокоював її та наспівував.

Цікаво Через батька донька влаштувалася працювати в будинок для літніх людей: як вплинув COVID-19

Карл був дуже вдячний за можливість побути з Донною, але зізнався, що момент, коли він обійняв її, був гірко-солодким. Крім того, він зауважив, що її стан погіршився з того часу, як вони останній раз бачилися. "Я щасливий, що нарешті побачив її, але це було дуже важко", – додав Карл.

Дивіться відео зустрічі Карла та Донни: