Из-за пандемии посещение домов престарелых было ограничено. Сейчас они медленно открываются, но Лиза решила сохранить свою работу.

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"Мне очень нравятся другие жители, которые там живут. Они такие милые и, к сожалению, их не посещают, поэтому я как будто их посетитель", – рассказала Расин.

Известно, что ее отец, которого зовут Гарольд, работал в полиграфической сфере до выхода на пенсию. Мужчина имеет 8 детей, 16 внуков и 12 правнуков. Его жена Патрисия Расин умерла 9 лет назад.

Гарольд Расин / Фото GMA

Когда началась пандемия COVID-19, учреждение перенесло посещения на улицу, а позже – в окна.

Тогда погода была очень холодной, и визиты к окнам стали реже. Я была очень разочарована, потому что не могла видеться с папой. Поэтому я решил устроиться там на работу,

– вспомнила Лиза Расин.

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Сейчас обязанностями Лизы является подготовка десертов, сервировки стола и подачи блюд. После работы девушка проводит время с отцом, а также устраивают видеочаты с членами семьи.