Момент, когда супруги воссоединилось, работники "Baily House Care Home" зафиксировали на видео.

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Сам ролик распространили на странице пансионата для пожилых людей в Фейсбук. "Наша милая Мэри сегодня была очень удивлена. Ее любимый муж Гордон приехал жить сюда в "Baily House" вместе с ней, после того, как они не виделись несколько месяцев. Это было очень эмоциональное воссоединение", – подписали пост работники пансионата.

Видео получило более 30 тысяч комментариев от людей, которые утверждали, что после увиденного не могли сдержать слез.

Смотрите трогательное видео встречи Мэри и Гордона: