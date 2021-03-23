Нервная система маленьких детей еще недостаточно зрелая, чтобы стойко переносить все потрясения внешнего мира. В ситуациях, когда взрослый может только воскликнуть от неожиданности, малыш пугается по-настоящему.

Страх – это состояние, которое отличается характерной симптоматикой, ассоциируется с пережитым стрессом и может иметь последствия для детской психики.

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Последствия испуга имеет различный характер. Легкий достаточно быстро пройдет:

Внезапный плач, истерика.

Беспокойное поведение.

Чрезмерная активность.

Оцепенение.

Со средним придется бороться:

Нарушение аппетита.

Ночные кошмары, бессонница, пробуждение среди ночи.

Боязнь темноты, замкнутого пространства, громких звуков.

Тяжелые нужно лечить со специалистами:

Невроз.

Нервные тики.

Заикания.

Тремор конечностей.

Тревожное расстройство.

Какие причины детского страха

Дети и взрослые боятся разных вещей из-за разницы в жизненном опыте. Например, для взрослого звук тормозов – это ассоциация с ДТП, то для ребенка – просто звук. В такой ситуации старший напряжется, оглянется, а младший максимум проявит интерес.

Что может испугать ребенка:

Громкие звуки, которые возникли резко: включен перфоратор, крик, грохот грома, лай собаки.

Страшные картинки, экзотические животные, люди с необычной внешностью.

Врачи и медицинские процедуры, если ребенок имеет негативный опыт.

Стрессовые ситуации: переезд, разлука с родителями.

Происшествия: укус животного, падение с горки или велосипеда, физическое насилие.

Как помочь ребенку побороть страх

При правильной реакции родителей легкий испуг, как и его краткосрочные последствия, пройдут сами. С испугом тяжелой формы невозможно справиться без специалистов. Нужно будет посетить педиатра, невролога и психотерапевта, чтобы пройти диагностику и получить план лечения.

Со средне тяжелыми случаями испуга можно попробовать справиться самостоятельно. Но важно учитывать возраст ребенка.



Испуг у ребенка / Фото Today's Parent

Младенец еще не может проанализировать и обсудить то, что произошло. Поэтому, чтобы убедиться, что с ребенком все хорошо, нужна будет консультация невролога. Некоторое время вам придется поддерживать спокойную атмосферу в доме, отказаться от привычных активностей, гулять в тихих парках, избегать общения с незнакомыми людьми.

Если ребенку 3 – 6 лет, стоит обсудить с ним то, что его испугало. При этом ситуацию стоит разобрать по минутам и возвращаться к разговору столько раз, сколько понадобится малышу.

Также не заставляйте переживать страх снова. Например, если причиной испуга была собака, то избежать с ней встречи довольно просто. Однако если ребенок испугался врача, то обратитесь к другому специалисту или отложите визит к нормализации состояния.

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Проиграйте стрессовую ситуацию с помощью игрушек, кукол-марионеток или театра. Сценарий должен включать не только само событие, но и успешное преодоление последствий. То есть заканчиваться примерно такими словами: "И после этого малыш больше никогда не боялся".