Для того, чтобы ребенок был дисциплинированный и счастливый, родители должны установить для него определенные разумные ограничения. Как правильно говорить ребенку "нет" – читайте в материале.

Достаточно одного раза

Когда родители впервые говорят ребенку "нет", голос должен быть спокойным, но твердым. Таким, чтобы ребенок понял, что вы не измените своего решения.

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Объясните ребенку причину, по которой он не получит того, что хочет. Если с первого раза ребенок не реагирует на запрет, стоит попробовать другой подход. Однако если вы измените свое решение и разрешите ребенку то, что раньше запрещали, это будет главной ошибкой. Ребенок поймет, что может заставить вас изменить решение.

Объясняйте

Иногда просто сказать "нет" – недостаточно. Если родители не объясняют ребенку, почему запрещают что-то делать, он не понимает ситуации. Маме и папе следует привести реальные аргументы, которые будут понятными для ребенка.



Объясняйте / Фото alghad

Не кричите на ребенка

Согласно исследованиям, у детей, на которых родители кричат, устанавливая наказание, наблюдаются проблемы с поведением и различные эмоциональные расстройства. Также крик снижает самооценку ребенка и вызывает депрессию. Поэтому общайтесь с ребенком спокойно и доброжелательно.

Уважайте личностные границы ребенка

Родители часто забывают об этой важной составляющей взаимоотношений с ребенком. Ребенку не нравится, если родители ставят его в неудобное положение в присутствии других людей. Поэтому будьте внимательны, старайтесь, чтобы отношение к ребенку было почтительным.

Говоря "нет", предлагайте альтернативу

Например, можно сказать: "Нет, тебе нельзя сейчас взять конфету. Вместо этого можешь съесть яблоко". Так вы предлагаете ребенку другой вариант. После этого можете объяснить, что яблоки гораздо полезнее для здоровья, чем конфеты.



Предлагайте альтернативу / Фото The Crossing

Не давайте ребенку напрасных надежд

В ответ на просьбу ребенка родители часто говорят: "Не сейчас". Если не сейчас, то когда? Если вы не выполняете своих обещаний, ребенок может потерять к вам доверие. Обещая что-то, укажите конкретный период, в течение которого ребенок получит обещанное.

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Давайте ребенку выбор

Возможность выбора вдохновляет детей и убеждает их в том, что их мнение является ценным. Имея выбор, дети не чувствуют, что их игнорируют. Например, не позволяя ребенку съесть конфету, вы можете спросить у него, что бы он хотел взамен: яблоко, апельсин или банан.