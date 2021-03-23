Компьютерные игры – это распространенное явление среди детей. Согласно статистике, в них играют малыши в 90% семей. Именно поэтому родителям нужно понимать, что несет такое развлечение – пользу или вред.

В исследовании, которое провели психологи, приняли участие более 3 тысяч детей в возрасте от 8 до 11 лет. Все это для того, чтобы установить, как на них влияют компьютерные игры.

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Этапы исследования

Родители отвечали на вопрос, как часто и долго их дети играют в компьютерные игры. На этом этапе детям было 8 – 9 лет. Через два года после окончания первого этапа учителя отвечали на вопросы об эмоциональном развитии детей и их успеваемость в школе. На этом этапе детям было 10 – 11 лет.

Большинство детей, а это 52%, в начале исследования играли в компьютерные игры не более 4 часов в неделю. Однако уже к концу первого года исследования 24% всех детей играли более 7 часов в неделю.

Оптимальное время для игр

Умеренное использование компьютерных игр, а это примерно 2 – 4 часа в неделю, положительно сказывается на успеваемости детей. Однако, если дома у ребенка есть все условия для обучения, а родители устанавливают для него четкие правила.

Когда ребенок проводит за играми более 7 часов в неделю, это негативно влияет на его социальное и эмоциональное развитие.



Компьютерные игры / Фото Pinterest

Что сообщили учителя

Когда родители утверждали, что их дети тратят на компьютерные игры 2 – 4 часа в неделю, учителя отмечали у этих детей способности к изучению математики и высокий уровень грамотности.

В то же время учителя наблюдали у детей, которые уделяют компьютерным играм более 1 часа в день, низкую концентрацию внимания, слабую способность сосредотачиваться на поставленных задачах и сложное эмоциональное развитие.

То есть, если ребенок тратит на компьютерные игры умеренное количество времени, это не мешает его успешности и эмоциональному развитию.

В какие игры лучше играть

Стратегические игры и игры-конструкторы развивают у ребенка навыки сотрудничества с другими людьми, творческие способности и навыки решения задач.

В компьютерных играх с участием нескольких игроков важно социальное взаимодействие. Поэтому родителям необходимо привлекать внимание ребенка к этой составляющей игр и говорить с ним о том, как взаимодействие с людьми может происходить в повседневной жизни.

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Когда ребенок играет в компьютерные игры вместе с другими детьми или родителями, она вынуждена согласовывать с ними свои действия. Таким образом, ребенок развивает языковые и социальные навыки.