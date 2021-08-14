Известно, что супруги наняли подрядчиков для ремонта крыши. После выполнения работ пенсионеры заплатили им за работу 33 тысячи долларов.

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Сразу проверить качество выполнения они не могли, ведь дедушке и бабушке это было не под силу. Только со временем они узнали, что попали на мошенников, ведь никакого ремонта не было. Бригада просто прикрыла поврежденные части крыши толем, взяла деньги и ушла.

Толь – кровельный материал, изготовленный из толстого картона, пропитанного каменноугольным дегтем.

Когда пенсионеры подали заявление в полицию, там решили помочь супругам не только найти мошенников. Офицеры, которые понимали в строительстве, объединились с несколькими жителями района, чтобы починить крышу семье Пет.

Узнав о том, что сотрудники полиции бесплатно делают ремонт пожилой паре, местный строительный магазин пожертвовал семьи материалы, инструменты и всю необходимую фурнитуру. Управлял проектом один из соседей, который занимался этим делом профессионально.

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Кроме того, в полиции начались активные поиски преступников, надеясь вернуть семье деньги. Сами пенсионеры очень благодарны всем за помощь, ведь на новую бригаду у них бы не хватило средств.

Смотрите видео: как люди помогали семье Пэт