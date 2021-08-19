У свій 37 день народження Ніккі Уокер покликала родичів і друзів на барбекю. Мама іменинниці, яку звати Керол, вирішила, що найкращим подарунком для доньки буде 100 фунтів. Жінка, якій 69 років, поєднала купюри стрічкою, склала їх в коробку та прив'язала до кульки з гелієм.

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Спочатку все йшло за планом матері, Ніккі відкрила коробку з сюрпризом й почала радіти подарунку. Проте згодом кулька вислизнула з її рук й полетіла в небо.

Сестра підійшла до мене й сказала, що повітряна куля – мій подарунок. Мені просто потрібно було відкрити коробку і дістати її. Я одразу ж це зробила, але кулька вилетіла з коробки,

– пояснила Ніккі.

Крім цього, дівчина розповіла історію на своїй сторінці у фейсбук, сподіваючись на допомогу людей. "Моя мама подарувала мені повітряні кулі з прив'язаними до них грошима. Коли я відкривала подарункову коробку, вони полетіли. Може, якийсь добрий чоловік знайде мій подарунок і поверне його законному власнику", – написала Ніккі.

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Також жінка додала, що не може перестати з цього сміятися. Проте вона переживає щодо своєї мами, яка так старалася з подарунком.

Дивіться відео: як Ніккі відкривала подарунок