Меган Тейлор решила приобрести свадебное платье в интернете. Девушка нашла недорогое, но изящное платье с V-образным вырезом в онлайн-магазине.

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Наряд стоил 60 фунтов (более 2 тысяч гривен), однако довольно низкая цена не показалась Меган подозрительной. Только когда девушка получила свой заказ, она поняла причину такой стоимости.



Платье, которое заказывала Меган / Фото Wish

Вместо роскошного платья ей прислали мешковатый предмет гардероба, который плохо сидел и точно не был похож на то, что заказывала невеста.

Я была поражена тем, что получила. То, что я заказала, не было похоже на платье с фото. Я была убита горем, но не могла не рассмеяться,

– вспомнила Меган.

О своей покупке девушка рассказала в фейсбук. "Новый эпизод из серии, что я заказала и получила на самом деле. Мое лицо в точности говорит о том, что я чувствую", — подписала фото Меган.



Какое платье прислали невесте / Фото Triangle News

Впоследствии невеста связалась с продавцом и попросила вернуть деньги. Оказалось, это не так легко сделать. "Я просила вернуть свои деньги, но сказали, что мне нужна оригинальная упаковка и коробка, в которой было платье. Ее я, конечно, не сохранила. Затем я рассказала, что это испортило мою свадьбу, поскольку я ждала платье как на фото. Только тогда они наконец вернули мои деньги", — отметила Меган.

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Девушка также добавила, что на самом деле ситуация забавная. Она уверена, что многим людям в соцсетях она понравилась.