Вечеринка раскрытия пола ребенка (gender reveal party) устраивается будущими родителями, чтобы торжественно узнать будет у них мальчик или девочка.

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Пара из США также решила организовать праздник и устроила шумную вечеринку. Однако выбрала для этого экстремальный метод. Их празднование стало шокирующим не только для гостей, но и для соседей или случайных свидетелей.

В полицию поступило сообщение о громком взрыве, из-за чего офицеры отправились на поиски источника шума. Следственные действия привели их к карьеру, где проходила вечеринка-раскрытие пола ребенка.

Оказалось, что на праздновании подожгли около 36 килограммов таннерита – порошка, который обычно используется для стрельбы из огнестрельного оружия. В таком количестве вещество и вызвало взрыв.



Окрестности карьера / Скриншот с видео​

Участники сообщили правоохранителям, что устраивали праздник в карьере, ведь считали, что это будет самым безопасным местом.

"Мы слышали этот ужасный взрыв. У нас со стен попадали фотографии. Я всегда за разные глупости, но это было слишком экстремально", – рассказала Сара Тальери, которая живет рядом с карьером.

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Кроме этого, в полицию поступили сообщения о том, что в фундаменте близлежащих домов появились трещины. К счастью, никто не пострадал.

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