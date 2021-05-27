Вечірка розкриття статі дитини (gender reveal party) влаштовується майбутніми батьками, аби урочисто дізнатися буде у них хлопчик чи дівчинка.

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Пара зі США також вирішила організувати свято та влаштувала гучну вечірку. Проте вибрала для цього екстремальний метод. Їх святкування стало шокуючим не тільки для гостей, а й для сусідів чи випадкових свідків.

У поліцію надійшло повідомлення про гучний вибух, через що офіцери вирушили на пошуки джерела шуму. Слідчі дії привели їх до кар'єру, де відбувалася вечірка-розкриття статі дитини.

Виявилося, що на святкуванні підпалили близько 36 кілограмів таннеріта –порошку, який зазвичай використовується для стрільби з вогнепальної зброї. У такій кількості речовина й спричинила вибух.

Околиці кар'єру / Скриншот з відео

Учасники повідомили правоохоронцям, що влаштовували свято в кар'єрі, адже вважали, що це буде найбезпечнішим місцем.

"Ми чули цей жахливий вибух. У нас зі стін попадали фотографії. Я завжди за різні дурниці, але це було занадто екстремально", – розповіла Сара Тальєрі, яка живе поруч з кар'єром.

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Крім цього, до поліції надійшли повідомлення про те, що в фундаменті прилеглих будинків з'явилися тріщини. На щастя, ніхто не постраждав.

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