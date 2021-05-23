Дэвид был взволнован и немного нервничал перед первой встречей со своей возлюбленной. Однако когда мужчина повернулся, чтобы увидеть невесту, то там стояла вовсе не она.

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За спиной Дэвида находился его друг – Тимми Хортоном. Он смог втиснуться в свадебное платье и надел фату. Увидев это, жених не смог сдержать смех. Шутка удалась, а фотограф успела зафиксировать бесценные кадры.

Смотрите фото с розыгрыша:

Гости, которые за этим наблюдали, старались не выдать Тимми и едва сдерживали смех. Этот розыгрыш всем запомнится надолго.

Оказалось, что лучший друг жениха очень хотел сделать на свадьбе какой-то розыгрыш, однако невеста до последнего ему запрещала. После долгих уговоров сдалась и позволила подшутить над женихом.

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Смотрите видео: как жениха разыграл лучший друг