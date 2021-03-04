Родители во всем мире постоянно сталкиваются с одинаковыми ежедневными вызовами. Исследование The Parenting Index, которое представила компания Nestlé, пояснило, что больше всего беспокоит молодые родителей.

Для получения результатов исследователи опросили более 8 тысяч родителей с детьми до 1 года в 16 странах мира. Это позволило проанализировать потребности и опыт родителей.

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Согласно ответам участников исследования, одним из самых распространенных является давление на родителей – 23%. Оно может иметь долговременное влияние на состояние молодых родителей и проявляться в различных формах.

Оказалось, что родители испытывают социальное осуждение, когда это касается воспитания детей. Сегодня самым большим его источником являются социальные сети.



Родители и дети / Фото Freepik

Кроме того, родители сообщили, что чувствуют себя изолированными и одинокими с ребенком на руках. А также чувствуют вину и несоответствие реального опыта родительства с ожиданиями.

Среди других важных факторов родители отметили финансовую стабильность семьи – 17%, возможность совмещать воспитание детей с работой – 16%, а также стереотип о том, что дети бывают "удобные" и "проблемные". Другими важными факторами являются здоровье и благосостояние семьи, поддержка окружения, совместное воспитание и уверенность в себе.

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Давление в разных странах

Согласно исследованию, идеального места для воспитания детей не существует. Со сложностями родительства сталкиваются даже страны, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге, а это Швеция, Чили и Германия.

Давление на родителей, хотя и чувствуется во всем мире, особенно актуальное на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Бразилии. А самый низкий его уровень отмечен в Швеции, Германии и Израиле.