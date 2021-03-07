Головною причиною агресивної поведінки 6-річних дітей є генетична схильність, яка впливає на особливості їх психіки. Також серед психологів поширена думка, що агресивна поведінка формується в малюка під впливом оточення.

Агресія – це невіддільна частина соціального розвитку дитини. Найвищий рівень агресії в малюка проявляється у віці від 2 до 4 років. Коли дитина дорослішає, вона вчиться керувати емоціями, спілкуватися з однолітками й залагоджувати конфлікти.

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Канадські вчені провели дослідження, в якому брали участь понад 500 пар близнюків. У результаті вчені прийшли до висновку, що у віці 6 років агресивна поведінка викликана біологічними факторами, водночас у віці від 6 до 12 років – різними факторами, пов'язаними з оточенням дитини.

Що відомо про дослідження

У дослідженні взяли участь 223 пари однояйцевих близнюків з ідентичним генетичним кодом і 332 пари двояйцевих близнюків. Учасники були підібрані таким чином, щоб з'ясувати, який чинник агресивної поведінки в дітей є вирішальним – генетична схильність чи соціальне оточення.



Агресія у дітей / Фото Raising Children Network​

Спостереження за поведінкою дітей проводилися у віці 6, 7, 9, 10 і 12 років. Було виявлено, що генетичні чинники впливають на агресивну поведінку дитини в 6 років більшою мірою, ніж у 12. Це пов'язано з тим, що у віці від 6 до 12 відбувається процес активного розвитку, зокрема, і формування таких пізнавальних функцій, як планування, прийняття рішень, самоконтроль і концентрація.

Результати даного дослідження свідчать про необхідність розробити нові програми профілактики агресивної поведінки з урахуванням особливостей психіки дитини. Психологам потрібно надавати підтримку вчителям і батькам дітей, які проявляють агресивну поведінку, у реалізації цих програм у школі та вдома.

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Зміна моделей поведінки дитини дозволить упоратися з агресією. Водночас для того, їй необхідно працювати над розвитком соціальних навичок.