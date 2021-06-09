• Близнецы

Часто люди считают, что возможность родить двойню передается через поколение. На самом деле это миф и никакой единой системы не существует.

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К многоплодной беременности действительно есть наследственность. Например, если в роду были частые случаи близнецов, то, конечно, есть большая вероятность их рождения. А вот разнояйцевая многоплодная беременность – индивидуальный и спонтанный процесс, который редко обусловлен генетически. Кроме того, в последние десятилетия в мире резко пошел вверх процент многоплодных родов. На это есть 2 причины: частое обращение к ЭКО и поздний возраст первой беременности.



Близнецы / Фото Getty Images

• Цвет волос

Какого цвета будут волосы у малыша – вечная тема для споров. Он действительно наследуется от ближайших родственников, но эта тема обросла огромным количеством предрассудков.

Во-первых, стоит отметить, что питание и предпочтения матери в период вынашивания никак не влияют на цвет волос ребенка. Во-вторых, первый год жизни волосяной покров на голове младенца подвергается серьезным изменениям. Начиная с легкого пуха, волосы превращаются в более взрослые. При этом пигментация нестабильна, поэтому очень часто ребенок рождается блондином, однако со временем может потемнеть – и наоборот.

Единственный рецессивный ген, который способен неожиданно "выскочить" в любом поколении – рыжий. Родители могут даже не знать, кто в роду имел такой цвет волос, ведь так давно это было. Однако, сохраняя его в своем геноме, родители способны передать ребенку.



Рыжий цвет волос / Фото Hairfinder

• Генетические заболевания зависят от плохой наследственности

Само словосочетание "плохая наследственность" генетики не любят, потому что оно псевдонаучное и ничего не объясняет. Все потому что, идеального человека с правильным набором генов просто не существует. Ведь каждый из нас является носителем 2 – 4 рецессивных мутаций, о которых человек и не узнает, если не проведет специальные тесты. Генетическое заболевание у новорожденного связано обычно со сбоем в процессе развития плода, и крайне редко – с совпадением мутаций родителей.

"Плохой наследственностью" можно назвать разве что отклонения, которые связанные с употреблением родителями чрезмерного количества алкоголя. Особенно это касается беременных.

Еще одной ситуацией, когда "плохая наследственность" не является мифом – брак двух близких родственников. Так как они могут быть носителями одинаковых рецессивных мутаций в генах, риск заболеваний у плода существенно возрастает.

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• Характер ребенку дается с рождения

Доказано, что передаваться по наследству могут вкусовые пристрастия, музыкальные способности и особые способности, например, умение писать обеими руками. В остальном, даже если вы однажды узнаете в своем сыне привычки деда, это – не гены. Такие характерные черты чаще проявляются через окружение и воспитания. Кроме того, на основании исследований ученые утверждают, что окружающая среда влияет на ребенка гораздо больше, чем врожденные склонности.