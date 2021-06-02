Нужно доедать

Каждый человек, особенно ребенок, имеет идеальную систему гомеостаза, то есть потребляет столько, сколько тратит. Однако работает эта система до тех пор, пока взрослые ее не "ломают".

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Малыш очень четко чувствует сколько еды ему нужно. Не стоит заставлять доедать, шантажировать или манипулировать, ибо аппетит зависит от десятка факторов.

Не играй с едой и сядь ровно

Для ребенка игра это основной инструмент развития. Поэтому это нормально, если малыш хочет немного поиграть. Конечно, не каждая мама выдержит размазывание пищи по столу и голове, однако сейчас существует миллион моющих средств, дополнительных приспособлений и специальной одежды. Родителям нужно помнить, что через пищу ребенок познает мир. Кроме того, малыш не будет этого делать до 18 лет.



Игры с едой / Фото Piccolo

Детям нужен сахар, ведь это энергия

Правда в том, что детям и взрослым нужна энергия, которую мы получаем из углеводов и жиров. Основным источником энергии для человека является глюкоза. Однако стоит помнить о 2 главных фактах:

Глюкозу человек получает из каши, хлеба, макарон, овощей, фруктов, молочных продуктов. Норма сахара в день для ребенка примерно 3 – 4 чайные ложки. В яблоке, например, 2 – 2,5 чайных ложки сахара.

Ребенку нужна энергия и хорошими источниками будут цельные крупы, хлеб, фрукты, овощи, йогурты. А вот сладости – это праздник.

Мясо надо есть каждый день

Детям нужен белок для нормального развития. Мясо имеет самый полный аминокислотный состав и положительно влияет на рост. Однако не нужно переживать, если ваш ребенок не мясоед. Белок он может получать и из других продуктов: яйца, рыба, кисломолочные продукты и сыры, бобовые.



Альтернативы в питании / Фото Healthline

Соки и компоты полезны

Соки и компоты – это углеводные растворы, которые моментально повышают уровень сахара в крови, стимулируя работу поджелудочной железы. Даже если вы предлагаете ребенку фреш или домашний сок без сахара, количество природного сахара в таком напитке зашкаливает. Отрицательный эффект такого количества сахара сведет к нулю весь позитив от витаминов.

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В магазинных соках сахар содержится в огромных количествах. Даже если на пачке написано, что в составе его нет. Ребенок получит большую пользу от воды и свежих фруктов.