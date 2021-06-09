• Близнюки

Часто люди вважають, що можливість народити двійню передається через покоління. Насправді це міф й ніякої єдиної системи не існує.

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До багатоплідної вагітності дійсно є спадковість. Наприклад, якщо в роду були часті випадки близнюків, то, звісно, є більша ймовірність їх народження. А от різнояйцева багатоплідна вагітність – індивідуальний та спонтанний процес, який рідко обумовлений генетично. Крім того, в останні десятиліття у світі різко пішов вгору відсоток багатоплідних пологів. На це є 2 причини: часте звертання до ЕКО та пізній вік першої вагітності.



Близнюки / Фото Getty Images

• Колір волосся

Який колір волосся буде у малюка – вічна тема для суперечок. Він і справді успадковується від найближчих родичів, але ця тема обросла величезною кількістю забобонів.

По-перше, варто зазначити, що харчування й вподобання матері в період виношування ніяк не впливають на колір волосся дитини. По-друге, перший рік життя волосяний покрив на голові немовляти піддається серйозним змінам. Починаючи з легкого пуху, волосся перетворюється у більш доросле. При цьому пігментація нестабільна, тому дуже часто дитина народжується блондинкою, проте з часом може потемніти – і навпаки.

Єдиний рецесивний ген, який здатний несподівано "вискочити" в будь-якому поколінні – рудий. Батьки можуть навіть не знати, хто в роду мав такий колір волосся, адже це було так давно. Проте, зберігаючи його у своєму геномі, батьки здатні передати дитині.



Рудий колір волосся / Фото Hairfinder

• Генетична захворюваність залежить від поганої спадковості

Саме словосполучення "погана спадковість" генетики не люблять, бо воно є псевдонауковим і нічого не пояснює. Усе через те що, ідеальної людини з правильним набором генів просто не існує. Адже кожен з нас є носієм 2 – 4 рецесивних мутацій, про які людина і не дізнається, якщо не проведе спеціальні тести. Генетичне захворювання у новонародженого пов'язано зазвичай зі збоєм в процесі розвитку плоду, і вкрай рідко – зі збігом мутацій батьків.

"Поганою спадковістю" можна назвати хіба що відхилення, які пов'язані зі вживанням батьками надмірної кількості алкоголю. Особливо це стосується вагітних.

Ще однією ситуацією, коли "погана спадковість" не є міфом – шлюб двох близьких родичів. Через те, що вони можуть бути носіями однакових рецесивних мутацій в генах, ризик захворювань у плода істотно зростає.

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• Характер дитині дається з народження

Доведено, що передаватися у спадок можуть смакові пристрасті, музичні здібності та особливі здібності, наприклад, уміння писати обома руками. В іншому, навіть якщо ви одного разу впізнаєте у своєму синові звички діда, це – не гени. Такі характерні риси частіше проявляються через оточення та виховання. Крім того, на підставі досліджень вчені стверджують, що навколишнє середовище впливає на дитину набагато більше, ніж вроджені схильності.