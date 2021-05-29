На чувствительность к конфликтам может влиять генетический фактор. Именно он определяет психологическую прочность и стабильность, склонность к депрессии и другим расстройствам. Снизить эти риски способна здоровая семейная атмосфера.

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Что делать родителям в случае конфликтов

Вполне нормально спорить и иногда не соглашаться друг с другом. Однако не стоит привлекать к решению проблемы ребенка.

Развод или решения родителей жить отдельно – это новость, что травмирует ребенка. Однако ссоры и громкие скандалы способны привести к значительно большим проблемам.

Какие последствия нездоровых отношений в семье для ребенка:

Нарушение развития.

Расстройства сна.

Ощущение постоянной тревоги.

Проблемы с успеваемостью в учебе.

Если мама и папа не проявляют любви и заботы друг к другу, не проводят время вместе, эмоциональное здоровье и благополучие ребенка оказывается в зоне риска.



Ссоры родителей / Фото Parent.com

Каждый конфликт должен быть обсужден с малышом, необходимо объяснять, почему так получилось и что вы с этим справились. Это для него является примером налаживания взаимоотношений в семье и опыт в решении проблем с другими людьми, что положительно способствует формированию здоровых отношений в будущем.

Ошибка родителей

Еще в маленьком возрасте дети прекрасно чувствуют, когда в семье происходит что-то не то. Родители считают, что их дочь или сын достаточно маленькие, чтобы заметить проблемы.

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Самое тревожное для ребенка – это подозревать, что его семья может разрушиться, что родители не оставаться рядом с ним. Именно поэтому так важно объяснять ребенку причину ссоры, акцентируя на том, что все было решено хорошо.