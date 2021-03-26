Все чаще компании, которые изготавливают детские игрушки, отказываются от указания на упаковке, кому она предназначена, – мальчику или девочке. Они убеждены, что родители самостоятельно должны решать, какие игрушки нужны их ребенку. Хорошо это или плохо – читайте в материале.

Родители сами создают проблему, разделяя игрушки на те, которые предназначены для мальчиков и для девочек. Именно взрослые, а не дети, считают, что куклы – для девочек, а машинки – для мальчиков.

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Мама или папа могут стать свидетелями того, как ребенок придумывает имена машинам или кормит игрушки воображаемой едой. Для ребенка главное – воображение, а игрушки – только средство выражения мыслей и чувств.

Именно поэтому производители игрушек учитывают этот факт, когда отказываются от того, чтобы разделять игрушки на те, которые предназначены для мальчиков и для девочек. Родителям нужно делать так же и позволять ребенку самому решать, какими игрушками играть. Не стоит ему указывать, как он должна играть, ведь такими действиями взрослые формируют негативные установки.



Детские игрушки / Фото AlFemminile

Родителям лучше понять, какие индивидуальные потребности у их ребенка. Например, кого-то могут больше интересовать игры в одиночестве, а другого малыша такая узкая тема, как космос, поэтому лучше давать ребенку свободу выбора. Воздержитесь от оценочных суждений и не пытайтесь убедить в чем-либо. Позвольте детям поэкспериментировать, ведь так они познают мир.

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Если дочери нравятся супергерои, а сыну игрушечные пони, не говорите, что эти игрушки им не подходят. Откажитесь от стереотипов, делайте выбор, исходя из собственных интересов, и позвольте вашим детям поступать так же.