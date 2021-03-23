Бывают случаи, когда детское поведение выводит родителей из равновесия, провоцирует на крики и действия, о которых они потом жалеют. Как взрослым справиться с гневом – читайте в материале.

Осознать, что дело не в ребенке

Родители могут сказать такие фразы, как, например, "Он меня раздражает", "Он меня разозлил". Хотя на самом деле эмоции возникают внутри них самих.

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Первым шагом к изменению поведения будет принятие ответственности на себя за свои поступки. Каждый из родителей самостоятельно выбирает, как действовать в каждый конкретный момент времени, какая будет реакция.

В этом контексте справедливо подумать о том, что на полицейского или своего руководителя мы обычно не кричим, пинков им не даем. Почему? Неужели они нас никогда не раздражали или не слили? А это подтверждает, что управлять своим гневом вполне по силам.



Проявление гнева / Фото Jody Moore

Позволить прожить "негативные" эмоций

Все люди могут испытывать разнообразные эмоции – радость, гнев, удовольствие, раздражение, печаль, негодование, эйфорию, злость и тому подобное. Ни одна из этих эмоций не является плохой, а важна по-своему. Чувствовать злость или гнев – нормально. От попытки их в себе задавить или запретить их чувствовать, они не исчезнут.

Учиться замечать первые проявления сильных эмоций

Сильная злость или ярость не является внезапно. Все начинается с легкого недовольства и раздражения, которое переходит в злость, а потом, возможно, в гнев или ярость. Чтобы не доводить себя до "кипения", психолог рекомендует учиться различать малейшие оттенки своих эмоциональных состояний.



Замечать проявление сильных эмоций / Фото US News Health

Следует развивать эмоциональный интеллект, обращать внимание на все переживания и учиться осознавать собственные эмоции и чувства. Например, используя вопрос: "Что я сейчас чувствую?", "Что я чувствую в момент, когда ребенок не слушается, капризничает, спорит и т.д.?". И как только вы осознаете и назовете свою эмоцию, градус накала уже спадет и будет проще будет управлять своим состоянием.

Пытаться выражать злость безопасным способом

Понять, что именно чувствуем, – это половина дела. Следующим шагом является выражение эмоции. Для этого несколько рекомендаций от психологов:

Проговорить о том, что чувствуете.

Сделать паузу и переключить внимание.

Трансформировать эмоцию.

Заняться физической активностью.

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Выяснить истинную причину гнева или злости

Понимание истинных причин своих эмоций позволит выражать их более экологически, не скидывая напряжение на ребенка. Ведь часто оказывается, что проблема вовсе не в ребенке, а в хронической усталости, ссоре с мужем или проблемах на работе. И тогда поведение малішей является лишь пусковым механизмом для проявления накопленных эмоций.