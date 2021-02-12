У детей, которые часто играют с гаджетами, значительно чаще наблюдается задержка развития речи. Соответствующее исследование провели в Hospital for Sick Children, что в Торонто.

Исследователи наблюдали за примерно 900 детьми от 6 месяцев до 2 лет. Они сообщили, что дети, которые провели у экрана даже 30 минут, имеют на 49% более высокий риск задержки развития речи.

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Однако гаджеты не имеют никакого влияния на то, как у ребенка развиваются другие коммуникативные способности. Например, как он овладевает язык жестов, язык тела и учится социальному взаимодействию.



Взаимодействие детей с гаджетами / Фото CBS News

Врачи рекомендуют ограничить взаимодействие детей, которые моложе 18 месяцев, с компьютерами или другими гаджетами. Малыши еще не способны понять связь мира, который видят на экране, и настоящего. Об этом рассказала профессор педиатрии из Университета Мичигана и член Американской академии педиатрии Дженни Падески.

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По ее мнению, даже если родители предлагают детям какой-то учебный контент, который подходит возрасту, время, проведенное перед экраном, не в пользу их развития.