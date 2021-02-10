Не могут плакать слезами и чувствительны к изменениям погоды: неожиданные факты о новорожденных
Новорожденные детки отличаются от взрослых, как физически, так и психологически. К тому же в первые 12 месяцев малыш стремительно меняется. Чтобы лучше понимать своего ребенка, стоит больше дизнайтися о новорожденных.
Источник:Мой ребенок
Факт 1: Плач ребенка
Новорожденный кричит с интонацией, характерной для языка его матери, которую он слышит еще в утробе. Немецкие ученые проанализировали плач 60 новорожденных, половина из которых была рождена в немецкоязычных семьях, а другая – во франкоязычных.
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Выяснилось, что дети француженок при каждом крике повышают голос, а дети немок – снижают. Именно такие интонационные перепады характерны для соответствующих языков.
Факт 2: Скелет
В скелете новорожденного младенца можно выделить более 300 костей, одновременно у взрослого человека – 206. Со временем у детей постепенно некоторые кости срастаются.
Факт 3: Дыхание
Новорожденные младенцы могут дышать и глотать одновременно. Эта способность пропадает примерно в 9 месяцев, когда гортань начинает опускаться вниз. В дальнейшем осложнения голосового аппарата уже не позволяет совмещать эти функции.
Младенец / Фото Emma's Diary
Факт 4: Лицо
Размер детских глаз остается неизменным с самого рождения, а нос и уши растут всю жизнь.
Факт 5: Слезы
Новорожденные малыши не могут плакать слезами. Настоящие слезы появляются с развитием желез, слезных и слюнных, а это происходит не ранее, чем через 3 – 12 недель после рождения.
Факт 6: Сердцебиение
Сердце новорожденного бьется с частотой 130 – 160 ударов в минут, что в 2 раза быстрее, чем у здорового взрослого.
Факт 7: Зрение
Уже через 2 недели после рождения младенцы различают цвета. Они отдают предпочтение ярким и большим рисункам – на таких объектах им проще сфокусировать взгляд.
Выбирают яркие цвета / Фото Healthline
Факт 8: Вкусовые привычки
Вкусовые привычки младенца начинают формироваться еще в утробе матери и закрепляются в первый год его жизни. Ароматы продуктов, которые женщина принимает во время беременности и грудного вскармливания, проникают через амниотическую жидкость или через грудное молоко к малышу.
Впоследствии он принимает эти вкусы легче, чем "незнакомые". Благодаря этому дети, находящиеся на грудном вскармливании, при введении прикорма быстрее привыкают к вкусам различных продуктов, чем те, кого кормили смесями.
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Факт 9: Метеочувствительность
Малыши-блондины более чувствительны к изменениям погоды, чем брюнеты. Повышенной чувствительностью обладают также близнецы и недоношенные дети. Особенно остро малыши реагируют на изменения погоды после болезни, прививок и стресса, а также в моменты становления иммунитета: до 6 месяцев и от года до двух.
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