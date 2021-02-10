Новорожденные детки отличаются от взрослых, как физически, так и психологически. К тому же в первые 12 месяцев малыш стремительно меняется. Чтобы лучше понимать своего ребенка, стоит больше дизнайтися о новорожденных.

Факт 1: Плач ребенка

Новорожденный кричит с интонацией, характерной для языка его матери, которую он слышит еще в утробе. Немецкие ученые проанализировали плач 60 новорожденных, половина из которых была рождена в немецкоязычных семьях, а другая – во франкоязычных.

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Выяснилось, что дети француженок при каждом крике повышают голос, а дети немок – снижают. Именно такие интонационные перепады характерны для соответствующих языков.

Факт 2: Скелет

В скелете новорожденного младенца можно выделить более 300 костей, одновременно у взрослого человека – 206. Со временем у детей постепенно некоторые кости срастаются.

Факт 3: Дыхание

Новорожденные младенцы могут дышать и глотать одновременно. Эта способность пропадает примерно в 9 месяцев, когда гортань начинает опускаться вниз. В дальнейшем осложнения голосового аппарата уже не позволяет совмещать эти функции.



Младенец / Фото Emma's Diary

Факт 4: Лицо

Размер детских глаз остается неизменным с самого рождения, а нос и уши растут всю жизнь.

Факт 5: Слезы

Новорожденные малыши не могут плакать слезами. Настоящие слезы появляются с развитием желез, слезных и слюнных, а это происходит не ранее, чем через 3 – 12 недель после рождения.

Факт 6: Сердцебиение

Сердце новорожденного бьется с частотой 130 – 160 ударов в минут, что в 2 раза быстрее, чем у здорового взрослого.

Факт 7: Зрение

Уже через 2 недели после рождения младенцы различают цвета. Они отдают предпочтение ярким и большим рисункам – на таких объектах им проще сфокусировать взгляд.



Выбирают яркие цвета / Фото Healthline

Факт 8: Вкусовые привычки

Вкусовые привычки младенца начинают формироваться еще в утробе матери и закрепляются в первый год его жизни. Ароматы продуктов, которые женщина принимает во время беременности и грудного вскармливания, проникают через амниотическую жидкость или через грудное молоко к малышу.

Впоследствии он принимает эти вкусы легче, чем "незнакомые". Благодаря этому дети, находящиеся на грудном вскармливании, при введении прикорма быстрее привыкают к вкусам различных продуктов, чем те, кого кормили смесями.

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Факт 9: Метеочувствительность

Малыши-блондины более чувствительны к изменениям погоды, чем брюнеты. Повышенной чувствительностью обладают также близнецы и недоношенные дети. Особенно остро малыши реагируют на изменения погоды после болезни, прививок и стресса, а также в моменты становления иммунитета: до 6 месяцев и от года до двух.