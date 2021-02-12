У малюків, які часто граються з гаджетами, значно частіше спостерігається затримка розвитку мовлення. Відповідне дослідження провели в Hospital for Sick Children, що у Торонто.

Дослідники спостерігали за приблизно 900 дітьми від 6 місяців до 2 років. Вони повідомили, що діти, які провели біля екрана навіть 30 хвилин, мають на 49% вищий ризик затримки розвитку мовлення.

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Проте гаджети не мають жодного впливу на те, як у дитини розвиваються інші комунікативні здібності. Наприклад, як вона опановує мову жестів, мову тіла та вчиться соціальній взаємодії.



Взаємодія малюків з гаджетами / Фото CBS News​

Лікарі рекомендують обмежити взаємодію дітей, які молодші за 18 місяців, з комп’ютерами або іншими гаджетами. Малюки ще не здатні зрозуміти зв'язок світу, який бачать на екрані, та справжнього. Про це розповіла професор педіатрії з Університету Мічигану та член Американської академії педіатрії Дженні Падескі.

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На її думку, навіть якщо батьки пропонують дітям якийсь навчальний контент, який підходить віку, час, проведений перед екраном, не на користь їх розвитку.