Захарі Скотт разом з професійною командою, яка була відповідальна за спеціальні ефекти, створили незвичайну серію фото.

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Для того, щоб "зістарити" дітей були використані протези, інтенсивний макіяж і постпродукція знімків.

Обираючи такий стиль фотосесії, Захарі Скотт хотів відповісти на такі запитання:

Чи змінюємося ми, коли дорослішаємо?

Як пов'язана зміна особистості з нашим біологічним віком?

Може подорослішавши, ми все ще залишаємося дітьми?

Серія фотографій з "ефектом ілюстрацій" – це стиль Захарі Скотта. Його роботи, в яких затираються кордону між фотографією і малюнком, сильно відрізняються від робіт інших фотографів. За словами Захарі, його завжди цікавило створення знімків, які схожі на ілюстрації.

Дивіться фото, які зробив Захарі Скотт:

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Щоб домогтися дивовижних ефектів на фото, Захарі присвячує тільки обробці одного кадру по 8 – 10 годин на день.