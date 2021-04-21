Фізичне покарання дуже негативно впливає на психіку дитини. Воно може призвести до цілої низки психологічних та емоційних проблем ще в дитинстві.

Важливо Що таке синдром "неспокійної дитини": як можна допомогти малюку

Попри численні кампанії, спрямовані на цілковиту відмову від фізичного покарання, цей метод виховання досі залишається одним з найбільш розповсюджених. Його прихильники переконані, що це миттєво змушує дитину гарно поводитися. 

Фізичне покарання дітейФізичне покарання дітей / Фото The Sun

Які наслідки фізичного виховання дитини

• Погіршує самооцінку дитини. Син або донька, яких постійно карають, стають невпевненими в собі та боягузливими. До того ж їм значно важче адаптуватися в суспільстві, ніж їхнім ровесникам, які ростуть у здоровому середовищі.

• Обмежує свободу дитини. При цьому привчає дитину сліпо підкорюватися словам та наказам батьків.

Погіршує емоційний розвиток дитини та провокує розвиток таких негативних емоцій, як душевний біль, сум та надмірна нервозність.

Фізичне покарання дітейПогіршує емоційний розвиток дитини / Фото GreatSchools

Створює комунікаційний бар'єр між батьками та дітьми, який може тривати все дитинство та навіть залишитися в дорослому житті.

Може викликати в дитини відчуття самотності, зневаги з боку батьків та нестачі уваги.

Призводить до агресивної поведінки або насильства у відносинах дитини з друзями та однокласниками.

Впливає на успіхи дитини в навчанні. Якщо батьки часто карають дітей, то в сина чи доньки знижується рівень креативності, погіршується здатність демонструвати щирі відчуття та падає рівень емоційного інтелекту.

• Порушення психічної рівноваги дитини та погіршення її когнітивної функції.

Фізичне покарання дітейПогіршення психічної рівноваги / Фото The Jakarta Post

Якщо дитина часто стикається з фізичним покаранням, вона починає сприймати жорстокість як єдиний можливий спосіб розв’язання конфліктів. Насправді дуже багато дітей, яких карали в дитинстві силою, виростають жорстокими людьми.

Розвиток проблеми у спілкуванні з іншими людьми в дорослому віці, зокрема схильність до пошкодження чужого майна, крадіжок, громадських правопорушень та вандалізму.

• Зміна особистісних рис, різкі перепади настрою та порушення сну. Дуже часто причиною цих порушень є підвищення рівня кортизолу (гормону стресу) в організмі, що з часом може призвести до розвитку нейробіологічних розладів.

Наслідки фізичного покарання дітей – це передусім погіршення емоційного та психологічного розвитку молодого покоління. Саме тому важливо шукати інші методи виховання дітей та намагатися знайти спільну мову із сином чи донькою.

Цікаво Раннє загартовування дитини: яка є користь та шкода для організму

Позитивні техніки виховання дітей передбачають похвалу за гарну поведінку, ігнорування деяких поганих вчинків та привертання уваги дитини до того, що саме вона зробила не так. 