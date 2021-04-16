Отношение к закаливанию детей раннего возраста неоднозначное. Не все родители готовы работать над этим или делают это неправильно.

Важно Как правильно закаляться: советы от Супрун

Закаливание направлено на то, чтобы:

улучшение обменных процессов организма;

стимуляцию кровообращения;

активная работа организма по адаптации к окружающей среде.

Правильная терморегуляция является ключевым фактором здоровья и устойчивости к заболеваниям. Закаленный организм будет быстро реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов.



Закаливание детей / Фото Pinterest​

Плюсы и минусы закаливание детей

Процедуры закаливания положительно влияет на здоровье и развитие ребенка в любом возрасте.

Плюсы

повышение сопротивляемости организма к инфекционным и сезонным заболеваниям;

ускоренная адаптация ребенка к изменениям факторов внешней среды;

активный механизм обмена веществ;

активный процесс терморегуляции;

положительное действие на сердечно-сосудистую систему ребенка;

улучшение самочувствия, сна, прилив энергии и сил.

Возраст до 3 лет очень важен в развитии ребенка, ведь в этот период малыши находятся под опекой близких и родных. Возрастает нагрузка на иммунитет, когда малыш идет в садик. Поэтому важно в этот период проводить закаливание.

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Минусы

Недостатков закаливания практически нет. Любые проблемы и трудности возникают только в случае нарушение правил проведения этих процедур.