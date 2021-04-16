Отношение к закаливанию детей раннего возраста неоднозначное. Не все родители готовы работать над этим или делают это неправильно.
Важно Как правильно закаляться: советы от Супрун
Закаливание направлено на то, чтобы:
- улучшение обменных процессов организма;
- стимуляцию кровообращения;
- активная работа организма по адаптации к окружающей среде.
Правильная терморегуляция является ключевым фактором здоровья и устойчивости к заболеваниям. Закаленный организм будет быстро реагировать на изменение температуры внешней среды, поддерживая температуру внутренних органов.
Закаливание детей / Фото Pinterest
Плюсы и минусы закаливание детей
Процедуры закаливания положительно влияет на здоровье и развитие ребенка в любом возрасте.
Плюсы
- повышение сопротивляемости организма к инфекционным и сезонным заболеваниям;
- ускоренная адаптация ребенка к изменениям факторов внешней среды;
- активный механизм обмена веществ;
- активный процесс терморегуляции;
- положительное действие на сердечно-сосудистую систему ребенка;
- улучшение самочувствия, сна, прилив энергии и сил.
Возраст до 3 лет очень важен в развитии ребенка, ведь в этот период малыши находятся под опекой близких и родных. Возрастает нагрузка на иммунитет, когда малыш идет в садик. Поэтому важно в этот период проводить закаливание.
К теме Как правильно закаляться: полезные советы
Минусы
Недостатков закаливания практически нет. Любые проблемы и трудности возникают только в случае нарушение правил проведения этих процедур.