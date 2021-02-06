Часто родители забывают, что в воспитании ребенка важную роль играет "золотая середина". Через что становятся слишком строгими к малыша. Что на самом деле нельзя делать во время воспитания – читайте в материале.

Источник: 4mamas

► Нельзя постоянно говорить "нельзя"

Перед тем, как что-то запрещают, напомните себе, что перед вами ребенок. К тому же, злоупотребляя словом "нельзя", оно теряет свое действие на малыша.

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► Нельзя подчиняться манипуляциям

Нытье и мольбы – это попытка малыша оттянуть пределы дозволенного. Однажды вы нарушите собственно правило – и ребенок это запомнит. Родителям нужно научиться замечать, когда он пытается с помощью манипуляции получить желаемое.



Детские манипуляции / Фото Medium

► Нельзя менять вид коммуникации

Все взрослые должны иметь четко сформулированный стиль общения с ребенком.

Что к этому входит:

Уровень доверия.

Право выбора.

Границы самостоятельности.

Постепенно эти понятия должны расширяться, однако не меняться.

► Нельзя оскорблять

"У тебя это не получится" или "Ты всегда все портишь" – такие фразы ребенок будет воспринимать как приговор. В будущем это может повлиять на уверенность в себе.

► Нельзя обсуждать ребенка в присутствии других

"У нас произошло первая любовь", "Совсем в математике ничего не понимает". Взрослые забывают, что ребенок также может это слышать. При этом он воспринимает все – интонацию, мимику и жесты. Если взрослые рассказывают секрет ребенка, то со временем он перестанет доверять родителям.



Не обсуждайте ребенка / Фото Cision News​

► Нельзя принимать решения за ребенка

Какое хобби выбрать, куда поступать или с кем дружить. Порой родители пересекают границу и начинают проживать жизнь ребенка вместо него. Нужно быть внимательным к ребенку и к его стремлениям, а не к своим. Не бойтесь лишний раз поинтересоваться: "А чего хочешь ты?".

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► Нельзя требовать "расчет" за вклад в ребенка

"Я для тебя, а ты ..." – часто по неосторожности родители могут сказать ребенку такие слова. Однако не ищите виновных. Если пренебрегаете своими желаниями, целями и мечтами – это только ваша ответственность и ваш собственный выбор.