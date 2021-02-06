Что нельзя делать во время воспитания ребенка: 7 правил
Часто родители забывают, что в воспитании ребенка важную роль играет "золотая середина". Через что становятся слишком строгими к малыша. Что на самом деле нельзя делать во время воспитания – читайте в материале.
Источник: 4mamas
► Нельзя постоянно говорить "нельзя"
Перед тем, как что-то запрещают, напомните себе, что перед вами ребенок. К тому же, злоупотребляя словом "нельзя", оно теряет свое действие на малыша.
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► Нельзя подчиняться манипуляциям
Нытье и мольбы – это попытка малыша оттянуть пределы дозволенного. Однажды вы нарушите собственно правило – и ребенок это запомнит. Родителям нужно научиться замечать, когда он пытается с помощью манипуляции получить желаемое.
Детские манипуляции / Фото Medium
► Нельзя менять вид коммуникации
Все взрослые должны иметь четко сформулированный стиль общения с ребенком.
Что к этому входит:
- Уровень доверия.
- Право выбора.
- Границы самостоятельности.
Постепенно эти понятия должны расширяться, однако не меняться.
► Нельзя оскорблять
"У тебя это не получится" или "Ты всегда все портишь" – такие фразы ребенок будет воспринимать как приговор. В будущем это может повлиять на уверенность в себе.
► Нельзя обсуждать ребенка в присутствии других
"У нас произошло первая любовь", "Совсем в математике ничего не понимает". Взрослые забывают, что ребенок также может это слышать. При этом он воспринимает все – интонацию, мимику и жесты. Если взрослые рассказывают секрет ребенка, то со временем он перестанет доверять родителям.
Не обсуждайте ребенка / Фото Cision News
► Нельзя принимать решения за ребенка
Какое хобби выбрать, куда поступать или с кем дружить. Порой родители пересекают границу и начинают проживать жизнь ребенка вместо него. Нужно быть внимательным к ребенку и к его стремлениям, а не к своим. Не бойтесь лишний раз поинтересоваться: "А чего хочешь ты?".
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► Нельзя требовать "расчет" за вклад в ребенка
"Я для тебя, а ты ..." – часто по неосторожности родители могут сказать ребенку такие слова. Однако не ищите виновных. Если пренебрегаете своими желаниями, целями и мечтами – это только ваша ответственность и ваш собственный выбор.
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