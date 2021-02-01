Центр исследования семьи при Кембриджском университете 10 лет изучал социальное и эмоциональное развитие детей, анализируя в том числе их взаимоотношения с воспитанниками. Оказалось, что наличие домашних животных влияет на поведение малышей.

Источник: Bored Panda

Ученый Мэтт Касселс сообщил, что "общение" с животными делает детей счастливее.

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Кроме этого, оказалось что дети, столкнувшейся с различными жизненными неурядицами, например, потеря близких, развод родителей, болезни, – чаще имеют более тесные отношения со своими домашними животными, чем с их сверстниками.

Дети, которые строят более близкие отношения с домашними любимцами, демонстрируют более высокий уровень социального поведения, например, стремление помочь, поделиться и сотрудничать, чем их сверстники. К тому же преимущественно девочки, имеющие собак, чаще больше доверяют своим воспитанникам, чем братьям или сестрам.

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"Детям нравится, что животные не осуждают их, не имеют собственных проблем, а просто слушают. Даже доверить свои переживания дневнику бывает сложнее, чем рассказать о беде животному", – пояснил Мэтт Касселс.

Смотрите фото: дети с домашними любимцами