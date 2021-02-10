Новонароджені дітки відрізняються від дорослих, як фізично, так і психологічно. До того ж у перші 12 місяців малюк стрімко змінюється. Щоб краще розуміти свою дитину, варто більше дізнайтися про новонароджених.

Факт 1: Плач дитини

Новонароджений кричить з інтонацією, характерною для мови його матері, яку він чує ще в утробі. Німецькі вчені проаналізували плач 60 немовлят, половина з яких була народжена в німецькомовних сім'ях, а інша – у франкомовних.

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З'ясувалося, що діти француженок при кожному крику підвищують голос, а діти німкень – знижують. Саме такі інтонаційні перепади характерні для відповідних мов.

Факт 2: Скелет

В скелеті новонародженого немовляти можна виділити понад 300 кісток, водночас у дорослої людини – 206. З часом у дітей поступово деякі кістки зростаються.

Факт 3: Дихання

Новонароджені немовлята можуть дихати й ковтати одночасно. Ця здатність пропадає приблизно в 9 місяців, коли гортань починає опускатися вниз. Надалі ускладнення голосового апарату вже не дозволяє поєднувати ці функції.



Немовля / Фото Emma's Diary​

Факт 4: Обличчя

Розмір дитячих очей залишається незмінною з самого народження, а ніс та вуха ростуть все життя.

Факт 5: Сльози

Новонароджені малюки не можуть плакати сльозами. Справжні сльози з'являються з розвитком залоз, слізних і слинних, а це відбувається не раніше, ніж через 3 – 12 тижнів після народження.

Факт 6: Серцебиття

Серце новонародженого б'ється з частотою 130 – 160 ударів у хвилин, що у 2 рази швидше, ніж у здорової дорослої.

Факт 7: Зір

Вже через 2 тижні після народження немовлята розрізняють кольори. Вони віддають перевагу яскравим та великим малюнкам – на таких об'єктах їм простіше сфокусувати погляд.



Обирають яскраві кольори / Фото Healthline

Факт 8: Смакові звички

Смакові звички немовляти починають формуватися ще в утробі матері й закріплюються в перший рік його життя. Аромати продуктів, які жінка вживає під час вагітності та грудного вигодовування, проникають через амніотичну рідину або через грудне молоко до малюка.

Згодом він приймає ці смаки легше, ніж "незнайомі". Завдяки цьому діти, що знаходяться на грудному вигодовуванні, під час введення прикорму швидше звикають до смаків різних продуктів, ніж ті, кого годували сумішами.

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Факт 9: Метеочутливість

Малюки-блондини більш чутливі до змін погоди, ніж брюнети. Підвищеною чутливістю володіють також близнюки й недоношені дітки. Особливо гостро малюки реагують на зміни погоди після хвороби, щеплень і стресу, а також в моменти становлення імунітету: до 6 місяців і від року до двох.