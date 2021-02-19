Люди привыкли, что главные жертвы домашнего насилия – женщины и дети, которых стереотипно считают слабыми и беззащитными. Однако не стоит забывать, что и мужчина может стать жертвой.

Нужно сразу исключить клинические случаи, когда женщина, например, социопатка. То есть не осознает границы дозволенного, не знает, что такое сострадание, жалость, эмпатия, имеет психиатрические проблемы.

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Если же с женщиной все более-менее в порядке – она ​​выросла в счастливой семье и, например, не привлекалась за различные преступления, но тут внезапно бьет мужа. Затем у нее появляется чувство вины, но удары продолжаются.

Исследование

Долгое время и по сей день женщине общество не давало права на гнев. Его могли списывать на ПМС, избалованность и что угодно, но только не на здоровую злость по объективным причинам.

Психологи Ульф Димберг и Ларс Лундквист в 1990 году провели исследования. Они выяснили, что злые женские лица оцениваются более негативно, чем такие же, но мужчин. Злость, гнев и ярость противоречит традиционным представлениям о женственности, которая должна была "сглаживать", "смягчать", "мирить", выступая противовесом мужской агрессии.

Однако следует помнить, что она также сердится, защищает границы, возмущается несправедливости и даже испытывает ярость. Женский гнев – не аномалия, а естественная реакция.

В 2000 году профессор психологии Энн Кринг выяснила, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают стыд и смущение как последствие гнева. Многие из них, чтобы избежать тяжелых эмоциональных последствий, подавляют его.



Женщины подавляют свой гнев / Фото Freepik

Что в итоге? Подавленная ​​эмоция никуда не девается. Она возвращается в виде депрессии, гипертонии, психосоматических болей, бесконтрольного питания, гормональных нарушений, а также срывов непомерной ярости.

Как изменить ситуацию

Нужно с детства учить девочек не запрещать и не заставлять подавлять свой гнев, а выражать.

Есть ситуации, когда все люди сердятся.

Есть разные методы, как себя защищать и выражать гнев.

Есть много конструктивных способов, как с помощью слов отстоять границы и защититься от несправедливости.

Ударить другого можно только в одном случае – защищаясь от физического нападения.

Когда у женщин просят описать, что они испытывают перед тем, как их "накрывает" волна ярости, они объясняют это так:

"Чувствую себя загнанной в ловушку".

"Мне не хватает слов".

"Мой ресурс не бесконечен".

"Я больше не могу".

Агрессия женщины связана с чрезмерным внутренним напряжением. Поэтому проблема уже взрослой женщины – учиться слушать себя и не доводить "до крайности". Для этого нужно отдыхать, пополнять ресурс и перезагружаться. Вместо того чтобы бить мужа – идти в спортзал и бить грушу. Вместо ссоры и скандала – уйти с подружками обсудить того, кто раздражает.



Сходите в спортзал / Фото Irish News

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Бить другого человека, проявлять насилие, все равно, по какой причине – ненормально. Никогда не стоит этого забывать. И тогда найдутся другие способы решать проблемы и трудности.