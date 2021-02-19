Люди звикли, що головні жертви домашнього насильства — жінки та діти, яких стереотипно вважають слабкими і беззахисними. Проте не варто забувати, що й чоловік може стати жертвою.

Потрібно одразу виключити клінічні випадки, коли жінка, наприклад, соціопатка. Тобто не усвідомлює межі дозволеного, не знає, що таке співчуття, жалість, емпатія, має психіатричні проблеми.

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Якщо з жінкою все більш-менш гаразд – вона виросла в щасливій родині та, наприклад, не притягувалася за різноманітні злочини, але тут раптово б'є чоловіка. Потім у неї з'являється відчуття провини, але удари продовжуються.

Дослідження

Довгий час і до цього дня жінці суспільство не давало права на гнів. Його могли списувати на ПМС, розпещеність і що завгодно, але тільки не на здорову злість через об'єктивні причини.

Психологи Ульф Дімберг і Ларс Лундквіст у 1990 році провели дослідження. Вони з'ясували, що злі жіночі обличчя оцінюються більш негативно, ніж такі ж, але чоловіків. Злість, гнів і лють суперечить традиційним уявленням про жіночність, яка б мала "згладжувати", "пом'якшувати", "мирити", виступаючи противагою чоловічій агресії.

Проте варто пам'ятати, що вона також сердиться, захищає кордони, обурюється несправедливості та навіть відчуває лють. Жіночий гнів — не аномалія, а природна реакція.

У 2000 році професор психології Енн Крінг з'ясувала, що жінки частіше, ніж чоловіки, переживають сором і збентеження як наслідки гніву. Багато з них, щоб уникнути важких емоційних наслідків, пригнічують його.



Жінки пригнічують свій гнів / Фото Freepik

Що в результаті? Пригнічена емоція нікуди не дівається. Вона повертається у вигляді депресії, гіпертонії, психосоматичних болів, безконтрольного харчування, гормональних порушень, а також зривів непомірної люті.

Як змінити ситуацію

Потрібно з дитинства вчити дівчаток не забороняти та не змушувати пригнічувати свій гнів, а висловлювати.

Як навчити приймати гнів:

Є ситуації, коли всі люди сердяться.

Є різні методи, як себе захищати й висловлювати гнів.

Є багато конструктивних способів, як за допомогою слів відстояти кордони та захиститися від несправедливості.

Вдарити іншого можна тільки в одному випадку — захищаючись від фізичного нападу.

Коли у жінок просять описати, що вони відчувають перед тим, як їх "накриває" хвиля люті, вони пояснюють це так:

"Почуваюся загнаною в пастку".

"Мені бракує слів".

"Мій ресурс не нескінченний".

"Я більше не можу".

Агресія жінки пов’язана з надмірним внутрішнім напруженням. Тому проблема вже дорослої жінки — вчитися слухати себе і не доводити "до крайнощів". Для цього потрібно відпочивати, поповнювати ресурс та перезавантажуватися. Замість того, щоб бити чоловіка — йти в спортзал і бити грушу. Замість сварки й скандалу — піти з подружками обговорити "свого дратувальника".



Сходіть у спортзал / Фото Irish News

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