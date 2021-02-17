Если любовь не является навязчивым состоянием и не вызывает зависимости, она может повышать сопротивляемость организма к болезням. И наоборот: чем меньше человек чувствует любви, тем более он склонен к болезням, психосоматических расстройствам или депрессивному состоянию.

Ученые доказали, что романтические переживания усиливают кровоснабжение органов и тканей, ускоряют процессы регенерации и повышают иммунитет.

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Если человек влюблен, он действительно молодеете, как душой, так и телом. Влюбленность блокирует участки мозга, вовлеченные в негативные эмоции и критические оценки.

В начале отношений у влюбленных в крови больше фактора роста нервов – это белок, который формирует связи между нейронами, поддерживает их жизнеспособность, стимулирует их развитие и активность.

Какие последствия несчастной любви

Из-за несчастной любви у человека действительно болит сердце, а желудок превращается в "мешок с гвоздями". Такой эффект имеет измененный переживаниями тонус блуждающего нерва. Для этого существует даже термин – "синдром разбитого сердца".

Сверхвысокий уровень гормонов стресса, что сопровождает разрыв отношений или смерть партнера, может вызвать нарушение работы сердца – фибрилляции предсердий и ослабление сердечной мышцы. Датские кардиологи сообщили, что люди в таком состоянии имеют в 5 раз большую вероятность инфаркта. А смерть любимых повышает риск фибрилляции предсердий более чем на 40%.

Как влияет счастливая любовь

Счастливое же ощущение влюбленности, любви, симпатии напрямую влияет на стабильную работу сердца. Кроме этого, не зря говорят о "гормоне счастья". Когда человек обнимает любимого или любимую, родных или друзей, организм выделяет окситоцин, дофамин и фенилэтиламин. Все они запускают различные реакции нервной, иммунной, кровеносной и дыхательной систем, уменьшают уровень стресса, тревоги, создают ощущение безопасности, доверия и удовольствия.



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В научном журнале Human Communication Research сообщили, что даже мысль о любимом человеке, или родных уменьшает уровень холестерина в крови. Для такого результата ученые провели эксперимент. Студенты в течение 20 минут писали письма о своих чувствах любимым, родным или друзьям. Результаты показали, что уровень холестерина в крови участников эксперимента снизился на 7%.

Поэтому когда пишете романтические сообщения или описываете свои теплые чувства, это не только может подарить радость адресату, но и имеет колоссальный положительный эффект на вашу сердечно-сосудистую систему.

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Конечно, любовь не лечит от болезней, но она способна утолить боль. Счастливо влюбленные какое-то время живут под влиянием эндорфинов, отвечающих за обезболивание и удовольствие.