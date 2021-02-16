Кроме потенциальных отношений, сайты и приложения для знакомств могут принести в жизнь еще и проблемы. Как избежать сталкеров, шантажеров и других злоумышленников – читайте в материале.

Риски онлайн знакомств

Кетфишинг – это создание фальшивой личности в соцсетях для достижения определенной цели. Особенно распространено его применение в сервисах для онлайн знакомств.

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Такие люди могут рассказывать различные истории о проблемах в семье, со здоровьем или иные трудности, чтобы вытянуть деньги.

Ради наживы могут прибегать и к секс-шантажу. Во время общения "горячо влюбленные поклонники" всячески пытаются получить от вас интимные фото или видео. Если же это сделать не удается, то применяют фотошоп.

В какой-то момент можно получить шокирующий контент и угрозы, снимки увидят ваши друзья, коллеги по работе или даже весь жилой район. Чтобы этого не произошло, надо заплатить – не раз.



Знакомства онлайн / Фото CupidHaven

Сталкинг – любое навязчивое преследование человека со стороны одного лица или группы лиц. В начале знакомства этот человек может быть милым и любознательным, впоследствии может прибегнуть к навязчивым сообщениям и звонкам, угрозам насилия, распространению клеветы, размещению конфиденциальной информации в интернете.

Как знакомиться безопасно

► Не рассказывайте о себе много

Если переписка кажется чрезвычайно приятной, не стоит сразу доверять незнакомцам. Лучше быть осторожным с информацией, которую распространяете. Например, личные данные, место работы, фото, по которым вас можно идентифицировать.

В лучшем случае – вам придется все свидания отвечать на скучные вопросы о работе. В худшем – сталкер буде знать, где вас искать, если вы заблокируете его на сайте для знакомств.



Не рассказывайте о себе много / Фото Christian Mingle

► Не спешите выходить за пределы сервиса для знакомств

Часто в чатах приложений для знакомств нельзя отправлять фотографии или ссылки, а только текстовые сообщения, GIF-файлы или смайлы. Однако это ограничение – залог безопасности.

Если, например, свидание провалится, то новый знакомый не будет иметь вашего номера телефона или страниц в соцсетях, поэтому не сможет вас там достать.

► Семь раз подумайте, один раз заплатите

Если в приложении или на сайте, который создан для онлайн знакомств, у вас просят денег, скорее всего, встретили мошенника. Не стоит переводить средства этим людям, насколько б убедительными они ни были.

Если предпочитаете оформить премиум подписку на дейтинговий сервис, не лишним будет создать виртуальную карту для оплат в интернете.

► Позаботьтесь о собственной безопасности во время первой встречи

Первую оффлайн встречу лучше назначать в публичном месте, которое хорошо знаете. Добираться на и со свидания стоит самостоятельно – не сообщайте свой домашний или рабочий адрес и маршрут движения человеку, с которым назначена встреча.

Предварительно сообщите нескольким друзьям о своих планах, назовите адрес встречи и имя человека, к которому вы идете, отправьте им ссылку на аккаунт визави и его или ее номер телефона.



Дайте друзьям ссылки аккаунта / Фото Foxxtales

Большинство современных мессенджеров позволяют делить геолокации. Поэтому вы можете отправить родным GPS-метку, по которой они будут отслеживать ваше передвижение во время встречи с незнакомцем. Неплохо договориться о контрольном звонке и обсудить, что ваши родные должны сделать, если вы не ответите на звонок: ждать, звонить еще несколько раз, ехать по адресу, обратиться в полицию?

► Удаляйте профиль, а не приложение

Если онлайн знакомства вам надоели, недостаточно отправить дейтинговий приложение в корзину, чтобы другие перестали видеть ваш профиль. Убедитесь, что перед удалением приложения вы осуществили все необходимые шаги, чтобы удалить и свой аккаунт.

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Если же вы просто хотите сделать паузу, некоторые сервисы для онлайн знакомств позволяют временно отключить аккаунт или скрыть его для потенциальных партнеров.