Физкультура важна в любом возрасте, что касается и маленьких детей. С раннего возраста родители могут начать с ними дома заниматься различными упражнениями.

Когда проводить зарядку

Существует мнение, что упражнения нужно выполнять именно утром, однако ничего не будет плохого в том, если вы будете заниматься в другое время суток. Об этом рассказали в издании 4mamas.

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Важно только помнить, что выполнять упражнения нужно не позднее, чем за 1 – 2 часа до еды или не ранее, чем через 1 – 2 часа после этого.



Тренировки с ребенком / Фото Mindful Living Network

Упражнения полезно выполнять босиком с минимальным количеством одежды. Спортивная форма должна состоять из футболки и легких шортиков или штанов. А само помещение, где будет проходить разминка, должно быть увлажненным, проветренным.

Какие упражнения и в каком количестве выполнять

Для детей 2 – 3 лет количество упражнений должно быть от 3 до 5 При этом начинать следует с тренировок рук, сочетая их с дыхательными. Постепенно перейти на туловище. Например, это могут быть наклоны вправо – влево. А тогда уже разминать ноги. Можно сесть на пол и наклониться до кончиков пальцев.

Завершить маленькую тренировку можно подскоками или бегом на месте, постепенно уменьшая темп до спокойной ходьбы. Продолжительность всего процесса составит примерно 5 минут.

Как заинтересовать малыша

Все должно происходить в игровой форме. Для этого родители могут придумать смешные названия для упражнений. Например, приседания – "ищем грибочки или ягодки", подняли руки – "шелест листьев". Можно совместить упражнения с дыхательной гимнастикой и звук листьев выдавать как "ш-ш-ш-ш-ш".



Зарядка с ребенком / Фото Intermountain Healthcare

Также можно включать музыку. А для того, чтобы упражнения не надоели, их можно выполнять с различными предметами: погремушками, лентами, шариками, кубиками.

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Родители также должны делать упражнения, а не только наблюдать за ребенком. Если взрослым будет нравиться, то они смогут постоянно придумывать что-то новое. Ребенок же постепенно укреплять иммунитет и привчатиметься к физическим упражнениям.