Кризис трех лет: что делать родителям и как реагировать на детские истерики
В период с рождения и до совершеннолетия дети проходят от 4 до 6 кризисов. Эти моменты свидетельствуют о переходе на новые этапы развития личности.
Кризис – это нормальное и естественное явление. Успешно его преодолев, ребенок сможет освоить новые поведенческие модели, расширить горизонты и повзрослеть. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.
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Первый, но однозначно яркий переломный момент в жизни ребенка, – кризис 3 лет. Хотят родители или нет, но такой период обязательно будет. Если вы создадите комфортную эмоциональную атмосферу, проявите понимание, терпение и поддержку – все пройдет отлично.
Кризис 3 лет
В этот период ребенок начинает нащупывать пределы своей личности. Ранее в психологическом плане малыш не отделял себя от мамы, а сейчас развитие достигло того момента, когда он воспринимает себя отдельным человеком.
Детская кризис / Фото Verywell Health
До 3 лет мама закрывает любую потребность ребенка: есть, пить, играть. Однако со временем малыш понимает, что может сделать это самостоятельно. Например, подойти к столу и взять печенье – потребность поесть выполнена. Вдохновленный этим успехом малыш пытается двигаться дальше – одеться на прогулку, получить нужную игрушку.
Стоит помогать ребенку
Родителям стоит в таком случае терпеливо ждать пока ребенок справится самостоятельно. Также можно помочь советом или осторожно показать как это делать. Главное не выхватывать ничего с рук, не прекращать первые попытки самостоятельности.
Признаки кризиса
- Малыш начинает отвергать родительские запреты. Если раньше он реагировал на слово "нельзя", то сейчас уже может сделать вид, что не слышит. Причем это происходит осознанно и с определенной целью.
- Стремление к самостоятельности может иногда угрожать здоровью и жизни ребенка. Например, на прогулке он может "потерять" маму из виду, чтобы исследовать новое интересное место.
- Возникает понятие авторитета взрослых членов семьи. Одних ребенок слушается беспрекословно, а других игнорирует. Так он демонстрирует свое личное отношение.
- Поведение меняется. Если раньше мама могла спокойно выстоять с ребенком очередь в магазине, то теперь дети становится кошмаром не только для нее, но и для всех вокруг.
Кризис или капризы
Родителям следует отличать естественную возрастной кризис от банальных капризов или невоспитанности. Основной признак, указывающий на каприз, – внезапное желание сделать и резкое охлаждение при переключении внимания. Это порыв, который ребенок еще не умеет ни скрывать, ни контролировать. Сдержать его поможет только твердость родителей и привитие правил поведения.
Тогда как процесс развития личности проходит более осознанно и глубоко. В таком случае, если ребенок что-то хочет, то делает это настойчиво, не отступает.
Капризы ребенка / Фото BabyCenter
Примеры детских капризов:
- "Купи!" – в магазине.
- "Хочу такую машинку, как у мальчика" – на детской площадке.
- "Не буду есть кашу!" – за столом.
Примеры проявлений детской кризиса:
- "Я сам!" – тянет руки включить стиральную машинку.
- "Дай мне" – хочет поговорить по телефону с бабушкой.
- "Не хочу в парк, хочу гулять у дома" – отстаивает свои интересы.
Со временем родители смогут отличать детские капризы от действий, которые мотивированы трансформацией личности. Корректируйте свои подходы: при капризах отвлекайте внимание малыша, спокойно, но твердо объясняйте, почему так делать нельзя. А во время проявлений кризиса терпеливо наблюдайте, помогайте, однако не запрещайте ребенку ощупывать новые горизонты.
Что делать родителям во время детского кризиса
► Не мешайте
Если ребенок хочет сделать что-то сам, пусть делает. Конечно же, в разумных пределах: безопасность превыше всего!
► Предлагайте альтернативу
Покажите свое уважение к детскому желанию в виде компромисса. Например, "Не хочешь в парк? Хорошо, погуляем у дома, но сначала быстренько зайдем в магазин".
► Пользуйтесь стимулом
Проявляйте дипломатию в ситуациях, когда вам что-то нужно от ребенка, а он решил в этот момент потренировать свою самостоятельность. Например, "Куплю тебе мороженое, если останешься с бабушкой на 2 часа".
Пользуйтесь стимулом / Фото BabyCenter
► Предусматривает протесты
Изучите своего ребенка настолько хорошо, чтобы предусмотреть ситуацию, в которой он себя поведет не лучшим образом. Например, если малыш не может устоять на месте в кабинете врача, то после осмотра выведите его в коридор к папе или бабушке, а сами продолжайте беседу с педиатром.
► Уважайте личное пространство
С пределами собственного "я" ребенок знакомится с понятием личных вещей, личного пространства, личного времени. Уважайте эти категории не на словах, а на практике.
► Предлагайте помощь
Если малыш упорно пытается что-то сделать сам, но у него не получается, не спешите делать это вместо него. Просто дайте совет и отойдите. Вы можете предложить помощь, но спокойно примите отказ.
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► Ослабить запрета
Во время кризиса 3-х лет временно ослабьте запреты. Малыши в этот период крайне тревожные. Постарайтесь не устанавливать новые ограничения в это время и отмените часть старых. Например, если ребенок уже сам спит в своей комнате, но вдруг решил ночью забраться в постель к родителям – не отводите назад.
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