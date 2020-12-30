В период с рождения и до совершеннолетия дети проходят от 4 до 6 кризисов. Эти моменты свидетельствуют о переходе на новые этапы развития личности.

Кризис – это нормальное и естественное явление. Успешно его преодолев, ребенок сможет освоить новые поведенческие модели, расширить горизонты и повзрослеть. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Первый, но однозначно яркий переломный момент в жизни ребенка, – кризис 3 лет. Хотят родители или нет, но такой период обязательно будет. Если вы создадите комфортную эмоциональную атмосферу, проявите понимание, терпение и поддержку – все пройдет отлично.

Кризис 3 лет

В этот период ребенок начинает нащупывать пределы своей личности. Ранее в психологическом плане малыш не отделял себя от мамы, а сейчас развитие достигло того момента, когда он воспринимает себя отдельным человеком.



Детская кризис / Фото Verywell Health

До 3 лет мама закрывает любую потребность ребенка: есть, пить, играть. Однако со временем малыш понимает, что может сделать это самостоятельно. Например, подойти к столу и взять печенье – потребность поесть выполнена. Вдохновленный этим успехом малыш пытается двигаться дальше – одеться на прогулку, получить нужную игрушку.

Стоит помогать ребенку

Родителям стоит в таком случае терпеливо ждать пока ребенок справится самостоятельно. Также можно помочь советом или осторожно показать как это делать. Главное не выхватывать ничего с рук, не прекращать первые попытки самостоятельности.

Признаки кризиса

Малыш начинает отвергать родительские запреты. Если раньше он реагировал на слово "нельзя", то сейчас уже может сделать вид, что не слышит. Причем это происходит осознанно и с определенной целью.

Стремление к самостоятельности может иногда угрожать здоровью и жизни ребенка. Например, на прогулке он может "потерять" маму из виду, чтобы исследовать новое интересное место.

Возникает понятие авторитета взрослых членов семьи. Одних ребенок слушается беспрекословно, а других игнорирует. Так он демонстрирует свое личное отношение.

Поведение меняется. Если раньше мама могла спокойно выстоять с ребенком очередь в магазине, то теперь дети становится кошмаром не только для нее, но и для всех вокруг.

Кризис или капризы

Родителям следует отличать естественную возрастной кризис от банальных капризов или невоспитанности. Основной признак, указывающий на каприз, – внезапное желание сделать и резкое охлаждение при переключении внимания. Это порыв, который ребенок еще не умеет ни скрывать, ни контролировать. Сдержать его поможет только твердость родителей и привитие правил поведения.

Тогда как процесс развития личности проходит более осознанно и глубоко. В таком случае, если ребенок что-то хочет, то делает это настойчиво, не отступает.



Капризы ребенка / Фото BabyCenter

Примеры детских капризов:

"Купи!" – в магазине.

"Хочу такую ​​машинку, как у мальчика" – на детской площадке.

"Не буду есть кашу!" – за столом.

Примеры проявлений детской кризиса:

"Я сам!" – тянет руки включить стиральную машинку.

"Дай мне" – хочет поговорить по телефону с бабушкой.

"Не хочу в парк, хочу гулять у дома" – отстаивает свои интересы.

Со временем родители смогут отличать детские капризы от действий, которые мотивированы трансформацией личности. Корректируйте свои подходы: при капризах отвлекайте внимание малыша, спокойно, но твердо объясняйте, почему так делать нельзя. А во время проявлений кризиса терпеливо наблюдайте, помогайте, однако не запрещайте ребенку ощупывать новые горизонты.

Что делать родителям во время детского кризиса

► Не мешайте

Если ребенок хочет сделать что-то сам, пусть делает. Конечно же, в разумных пределах: безопасность превыше всего!

► Предлагайте альтернативу

Покажите свое уважение к детскому желанию в виде компромисса. Например, "Не хочешь в парк? Хорошо, погуляем у дома, но сначала быстренько зайдем в магазин".

► Пользуйтесь стимулом

Проявляйте дипломатию в ситуациях, когда вам что-то нужно от ребенка, а он решил в этот момент потренировать свою самостоятельность. Например, "Куплю тебе мороженое, если останешься с бабушкой на 2 часа".



Пользуйтесь стимулом / Фото BabyCenter

► Предусматривает протесты

Изучите своего ребенка настолько хорошо, чтобы предусмотреть ситуацию, в которой он себя поведет не лучшим образом. Например, если малыш не может устоять на месте в кабинете врача, то после осмотра выведите его в коридор к папе или бабушке, а сами продолжайте беседу с педиатром.

► Уважайте личное пространство

С пределами собственного "я" ребенок знакомится с понятием личных вещей, личного пространства, личного времени. Уважайте эти категории не на словах, а на практике.

► Предлагайте помощь

Если малыш упорно пытается что-то сделать сам, но у него не получается, не спешите делать это вместо него. Просто дайте совет и отойдите. Вы можете предложить помощь, но спокойно примите отказ.

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► Ослабить запрета

Во время кризиса 3-х лет временно ослабьте запреты. Малыши в этот период крайне тревожные. Постарайтесь не устанавливать новые ограничения в это время и отмените часть старых. Например, если ребенок уже сам спит в своей комнате, но вдруг решил ночью забраться в постель к родителям – не отводите назад.