Фізкультура важлива у будь-якому віці, що стосується й маленьких дітей. З раннього віку батьки можуть почати займатися з ними дома різноманітними вправами.

Коли проводити зарядку

Існує думка, що вправи потрібно виконувати саме зранку, проте нічого не буде поганого в тому, якщо ви займатиметеся в інший час доби. Про це розповіли у виданні 4mamas.

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Важливо тільки пам'ятати, що виконувати вправи потрібно не пізніше, ніж за 1 – 2 години до вживання їжі або не раніше, ніж через 1 – 2 години після цього.



Тренування з дитиною / Фото Mindful Living Network

Вправи корисно виконувати босоніж із мінімальною кількістю одягу. Спортивна форма має складатися з футболки й легких шортиків чи штанів. А саме приміщення, де відбуватиметься розминка, повинне бути зволоженим, провітреним.

Які вправи та в якій кількості виконувати

Для дітей віком 2 – 3 років кількість вправ має бути від 3 до 5. При цьому починати варто із тренувань рук, поєднуючи їх з дихальними. Поступово перейти на тулуб. Наприклад, це можуть бути нахили праворуч – ліворуч. А тоді вже розминати ноги. Можна сісти на підлогу та нахилитися до кінчиків пальців.

Завершити маленьке тренування можна підскоками чи бігом на місці, поступово зменшуючи темп до спокійної ходьби. Тривалість усього процесу становитиме приблизно 5 хвилин.

Як зацікавити малечу

Усе має відбуватися в ігровій формі. Для цього батьки можуть придумати смішні назви для вправ. Наприклад, присідання — "шукаємо грибочки чи ягідки", підняли руки — "шелестимо листям". Можна поєднати вправи із дихальною гімнастикою і звук листя видавати як "ш-ш-ш-ш-ш".



Зарядка з дитиною / Фото Intermountain Healthcare

Також можна умикати музику. А для того, щоб вправи не набридли, їх можна виконувати з різними предметами: брязкальцями, стрічками, кульками, кубиками.

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Батьки також повинні робити вправи, а не тільки спостерігати за дитиною. Якщо дорослим буде подобатися, то вони зможуть постійно вигадувати щось нове. Дитина ж поступово зміцнюватиме імунітет і привчатиметься до фізичних вправ.