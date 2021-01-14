Непослушными бывают все дети. Однако кто-то капризничает иногда, а в других такое поведение преобладает. Часто это происходит из-за того, что родители сами подталкивают ребенка к таким действиям.

► Действуете непоследовательно

Например, ребенок просит конфету, однако родители отказывают, объясняя, что сегодня ему достаточно. Тогда малыш плачет и таки получает от взрослых конфету, чтобы остановить истерику. Об этом сообщили в издании "Мой ребенок".

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Таким нелогичным поведением родители подталкивают ребенка к мысли, что все можно получить, если начать истерику. В будущем такие манипуляции будут только повторяться.

► Не несет ответственности за свои слова

Все родители хоть раз угрожали ребенку, например: "Если ты сейчас не выключишь телевизор, завтра вообще не будешь смотреть мультики". Или: "Если ты не доешь кашу, десерт к чаю не получишь!". Если вы однажды сказали это, но не сделали, то малыш поймет, что ваши слова ничего не значат и не будет даже пытаться выполнить вашу просьбу. А зачем? За это ничего не будет!



Слова ничего не значат / Фото PACE Success

► Оправдывает плохое поведение

Маленькие дети не всегда умеют правильно выражать свои эмоции. Они просто могут устать, грустить или быть чем-то недовольными и поэтому капризничать. Если вы будете постоянно оправдывать малыша, говоря "еще маленький" или "просто устал", он поймет, что можно делать все, а плохое поведение все равно будет оправдано. Жалеть ребенка можно и нужно, но в любом случае не оправдывать непослушание регулярно.

► Угрожаете ребенку

Запугивание худший способ воспитания, еще и неэффективен. Американские ученые выяснили, что те, кого родители обещали сильно наказать, были более подвержены привычки за которую получали угрозы. То есть, запугиванием взрослые только поощряют ребенка проявлять свои худшие качества и хорошо их скрывать.

► Повышаете голос

Крик – не залог послушания и понимания со стороны ребенка. Если ребенок молча слушает, как вы громко возмущаетесь, это не значит, что он действительно вас слышит и понимает проблему. Кроме испорченных отношений с малышом, рискуете воспитать человека склонного к истерикам. Ведь дети любят брать от взрослых пример.

► Применяются телесные наказания

Психологи и ученые согласны в одном – применять телесные наказания к ребенку нельзя. Такие дети обычно замыкаются в себе, становятся агрессивными, а их самооценка оставляет желать лучшего. Применяя такой способ наказания, можно научить малыша не попадаться и избегать боли, но никак не извлечь урок из ситуации.



Наказание ребенка / Фото Parenting Science

► Улыбается в ответ на плохое поведение

Есть некоторые нормы поведения, которым лучше учить с раннего детства, чтобы потом не переучивать и не травмировать детскую психику. Вы можете умиляться, когда ребенок поет или активно общается в общественном транспорте или облизывает руки после поглощения очередного куска торта, но это не значит, что другим людям это понравится.

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Если не показать ребенку, что такое поведение не этично, а улыбаться в ответ, он не поймет, что делает что-то не так. Маленькие дети способны быстро схватывать информацию и часто достаточно всего нескольких напоминаний, чтобы малыш запомнил, почему так делать не надо.