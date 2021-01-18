Більшість дітей в сучасному світі переживають стрес – це реакція організму на якусь ситуацію. Причиною є необхідність засвоєння і оброблення великого обсягу інформації дитячим мозком.

Невелика кількість стресу може бути навіть позитивною. Адже це вважається емоційним струсом. Однак варто пам'ятати, що надмірний стрес впливає не тільки на поведінку, а й на здоров’я дитини. Про це повідомили у виданні Новое время.

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Які ознаки стресу у дитини

► Дошкільнята в більшості випадків погано сплять і їдять, неконтрольовано плачуть, відчувають злість, дратівливість і тривогу.

► Дітям молодшого шкільного віку характерне помітне погіршення успішності, засмучення або бентеження. Також у них може виникнути небажання йти до школи, піти спати або брати участь в спільних заняттях.



Стрес у дитини / Фото South China Morning Post​

Яскравою ознакою стресу можуть бути постійні нічні кошмари, непослух, агресія або часте роздратування. При цьому батькам може здатися, що у дитини поганий настрій. Проте якщо це відбувається регулярно, не виключено, що йдеться про стрес.

► У дітей середнього і старшого шкільного віку також знижується успішність, змінюється режим сну і харчування. Проте можуть виникнути такі серйозні проблеми, як вживання алкоголю або наркотиків, часті скарги на фізичний стан, одержимість питанням своєї ваги, прояви агресії або жорстокості.

Що робити батькам

Найбільш поширені причини стресу у дитини:

недовірливі взаємини з близькими;

відсутність підтримки;

великі зміни в сім'ї (розлучення, переїзд або народження дитини);

надмірно щільний графік;

"синдром відмінника" або острах зробити помилку, острах незадовільної оцінки;

нездатність опанувати шкільним матеріалом.

Для того, щоб допомогти дитині побороти ці проблеми, доведеться докласти чимало зусиль. Для початку батькам варто поспілкуватися з дитиною. Обговорити все, що її бентежить і намагатися підтримати дитину, наскільки це можливо. Важливо при цьому спробувати утриматися від критики.



Допомога дитині / Фото Texas Children's Hospital​

Розуміння з боку батьків — один з головних чинників, який може вплинути на стан дитини та допомогти їй вийти зі стресу. Саме тому потрібно більше часу приділяти розмовам і спільній активності. Наприклад, це може бути похід в кіно, боулінг, атракціони.

Якщо спроби подолати проблему за допомогою розмов не приносять результату: дитина стає замкнутою, більш нещасною або пригніченою, має проблеми в школі, з друзями або родиною, не може контролювати свою поведінку або гнів — тоді зверніться до фахівця.

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Психологи також радять пам’ятати про те, що батьки є головним прикладом для дитини. Насамперед робіть все можливе, щоб тримати власний стрес під контролем й керувати ним здоровим способом.