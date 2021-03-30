Дистанционное обучение – это не временное решение, как казалось еще в марте 2020 года. Да, дети вернутся в школы, но сама форма уже останется с нами навсегда. Потому что весь образовательный мир пережил настоящую революцию. То, что раньше казалось невозможным, стало нормой для всего мира. Например, отмена государственных экзаменов, вступительные компании онлайн, университеты онлайн.

Совет 1

Нужно внутренне согласиться с тем, что этот опыт обогатит родителей и ребенка. Как только действительно начнете относиться к дистанционному обучению как к возможности ребенка стать более конкурентным в будущем, то и свою роль в этом процессе сможете реализовать органичнее.

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Совет 2

Через дистанционное обучение дома появилось два ученика: родители и дети. Вместе им надо "пройти" дистанционное обучение и "выйти" из него с новыми навыками: планирование дня, времени, постановки целей, отслеживания своего прогресса, поиска в интернете, работы с различными приложениями.



Дистанционное обучение / Фото Bond Street Mortgage

Также нужно научиться задавать вопросы учителю, получать на них ответы, быть в контакте с преподавателем, давать и получать обратную связь и строить отношения с группой в дистанционном режиме. В зависимости от возраста ребенка ваша роль в этом процессе будет меняться.

Совет 3

Наблюдайте за своим ребенком в этом процессе. Однако это нужно делать без критики, а с терпением и осознанностью взрослого. Дистанционное обучение – это уникальная возможность узнать вашего ребенка.

Когда ребенок в школе, родители не знают:

Когда ему лучше учится: днем ​​или после обеда?

Что мотивирует: в какой момент он загорается, а когда сдувается?

Что раздражает, когда готов все бросить и что делает, чтобы "вернуть" себе обратно?

Как он взаимодействует с другими?

Наблюдение – основа для того, чтобы начать думать о том "Как я могу помочь моему ребенку развить то или иное качество, или наоборот – избавиться от порока, чтобы лучшие качества его личности стали его силой".

Совет 4

Дайте время себе и ребенку, а также не бойтесь экспериментировать. Родители часто хотят быстрых результатов, то есть "сказал – сделал". Однако нужно не просто ждать, а постоянно помогать ребенку, быть вместе с ним. Роль взрослого – вести ребенка по его лестнице самосовершенствования.



Обучение на дому / Фото Private Tutoring At Home

И не бойтесь меняться, делать что-то по-другому. Поверьте, ничего страшного не случится, если ваш ребенок попросит учителя сделать другую работу или прочитать другую книгу, сделать проект самому или проведет урок для малышей.

Совет 5

Делайте паузы и пополняйте свои силы. Если чувствуете, что устали, отложите воспитания и помощь ребенку с уроками. Каждая ссора или крик разрушает отношения с детьми. Чтобы пережить один конфликт и простить друг друга, надо иметь депозит с девяти радостных моментов к нему.

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Чаще всего мама является товарищем по учебе у ребенка. Для мамы суперважно компенсировать свой ресурс. Дорогие мамы, давайте себе право на отдых и восстановление.