Дети, которые выросли с токсичными родителями, во взрослом возрасте могут столкнуться с чувством вины и тревоги, низкой самооценкой, риском оказаться в романтических отношениях с абьюзером. Какие действия осуществляют токсичные родители –читайте в материале.

"Это достаточно часто случается, когда мать – тиран. Я одевалась, как скажет она. Делала все то, чего она хотела. И на свое мнение, конечно же, не имела права. Она называла себя "подружкой", и я действительно думала, что это так. Помню, маленькой меня били. Но я не могу сказать, что меня не любили, нет. Просто плохое настроение было, нет денег, погода плохая или немного выпили".

Интересно Как не проявлять злость и агрессию к ребенку: советы от психологов

Это лишь одна из сотен историй, которые есть на сайте онлайн-дневника Мне кажется. На этом ресурсе можно анонимно рассказать о случаях домашнего насилия.

Домашнее насилие / Фото Nueva Mujer

Психологическое насилие – это очень опасная и распространенная форма. Травмированность психики, перманентное чувство вины и тревоги, низкая самооценка, велик риск оказаться связанным по рукам и ногам в романтических отношениях с абьюзером.

Действия токсичных родителей

Игнорирование

"Я не буду с тобой общаться, ты не делаешь то, чего я хочу", – типичная манипуляция. Впоследствии ребенок начинает думать, что с ним что-то не так, и все проблемы в обществе проектирует на себя.

Газлайтинг

Это форма психологического насилия, когда ребенка заставляют сомневаться в адекватности своего восприятия. Например, это может проявляться, когда мама плачет. Ребенок подходит и спрашивает: "Мама, тебе плохо?". "Нет, тебе показалось", – отвечает мама.

В будущем, когда малыш вырастет, ему всегда будет казаться, что "кажется". Однако когда кажется – на самом деле не кажется. Особенно во всех вопросах, касающихся насилия.

"Мама же любит тебя"

На самом деле это манипуляция, аргументировать любовью любое правильное или не очень решения. Ребенок начинает ассоциировать широкий спектр негативных эмоций (агрессию, стыд, злость) с маминой любовью, а позже воспринимает такие же проявления от других людей как проявления той самой любви.

Родительская манипуляция / Фото Medical Xpress

Стирание личных границ

Достаточно стандартная история, когда родители настолько волнуются за жизнь и здоровье своих детей, что забывают о личном пространстве, например, читают личные дневники. Однако грамотно выстроенные личные границы и "своя" территория очень важны для формирования здоровой психики.

Эмоциональное злоупотребления

Запугивание, унижение словесные или физические, перекладывание ответственности, насильственная дезадаптация – все это проявления нездоровых отношений мамы и ребенка.

Важно Если дома школьник переживает насилие, только учитель может защитить ребенка, – Кулеба

Если психологическое насилие присутствует и во взрослом возрасте, когда ребенок уже совсем не ребенок, единственный выход – дистанцироваться. Можно сводить общение к формальности, можно поддерживать финансово, главное – не испытывать чувство вины. Сепарироваться от родителей – это нормально, особенно, когда очень остро стоит вопрос психологического здоровья.