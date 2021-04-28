Используя пакеты, контейнеры для еды с собой, одноразовую посуду и другие бытовые предметы, семья занялась процессом создания собственного динозавра. Даже дали ему имя – Багазаурус.

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Динозавр получился действительно уникальным: его рост – 1,5 метра, обожает общаться с маленькими девочками и является травоядным животным. Кроме того, у Багазауруса есть большие когти, а его углеродный след практически равен нулю.



Багазаурус / Фото Good News Network

"Мы выращивали пырей. Поэтому Флоренс решила накормить динозавра пыреем, а также большую часть съесть самостоятельно", – вспомнила мама.

Когда Карли, Сэм и Флоренс будут выезжать из отеля, они заберут динозавра с собой. Семья планирует отправить его на переработку, оставив только голову, как сувенира на память.

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Смотрите видео: как семья делала динозавра