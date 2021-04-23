Отец рассказал, что еще до рождения Джейкоба, во время беременности жены, они посещали авиашоу RAF в Уоррингтоне.

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"Мы часто шутили, что наш ребенок будет пилотом. Когда Джейкоб родился, мы купили ему маленький костюм для полетов. С тех пор он все больше и больше интересовался авиацией", – добавил Эндрю.



Отец с сыном / Фото justgiving.com​

Мать мальчика Андреа умерла от рака груди, поэтому Эндрю пришлось бороться со своим страхом, чтобы быть рядом с сыном на уроках пилотирования. И ему это удалось.

Джейкоб был так взволнован, ему очень понравился этот опыт. Он был очарован и загипнозований тем, что находился так высоко в воздухе,

– рассказал Эндрю.

Когда самолет поднялся на высоту около 914 метров, пилот-инструктор передал управление маленьком Джейкобу. Он очень волновался, но был внимателен и осторожен.

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Эндрю очень гордится Джейкобом и считает, что его мама тоже была бы горда и счастлива за него.