Використовуючи пакети, контейнери для їжі з собою, одноразовий посуд та інші побутові предмети, сім'я зайнялася процесом створення власного динозавра. Навіть дали йому ім'я – Багазаурус.

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Динозавр вийшов дійсно унікальним: його зріст – 1,5 метра, обожнює спілкуватися з маленькими дівчатками та є травоїдною твариною. Крім того, у Багазауруса є великі кігті, а його вуглецевий слід практично дорівнює нулю.



Багазаурус / Фото Good News Network​

"Ми вирощували пирій. Тому Флоренс вирішила нагодувати динозавра пирієм, а також більшу частину з'їсти самостійно", – пригадала мама.

Коли Карлі, Сем та Флоренс будуть виїжджати з готелю, вони заберуть динозавра із собою. Сім'я планує відправити його на переробку, залишивши тільки голову, як сувеніра на пам'ять.

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Дивіться відео: як сім'я робила динозавра