Девушка на собственной свадьбе встретила бывшего парня: реакция жениха - видео
Невеста Маян Сари на собственной свадьбе встретила и обняла бывшего парня. Все это произошло в присутствии жениха Радена Икбала.
Источник: тикток
Жених и невеста принимали поздравления от гостей, пришедших на свадьбу, когда к ним подошел бывший возлюбленный девушки.
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Мужчина хотел поздравить невесту рукопожатием, однако она попросила у мужа разрешения, чтобы обнять бывшего. Раден согласился.
Люди в социальных сетях разделились во мнениях относительно ситуации. Кого-то это удивило и они увидели как неловко и неудобно было жениху. Другие же были убеждены, что Раден очень доверяет своей любимой.
"Его лицо говорит само за себя, но все в порядке, мы понимаем", "Она хотя бы попросила разрешения", – отметили комментаторы.
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Смотрите видео со свадьбы влюбленных:
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