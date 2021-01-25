На свадьбе жених бросил в лицо своей уже жены праздничный торт. Соответствующее видео распространили гости, которые были на события.

Источник: The Sun

На видео, которое распространяется социальными сетями, видно, как невеста кусочком десерта, играя, намеренно испачкала жениха. Однако тот отомстил, схватив большой торт и швырнув его ей в лицо.

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Комментируя ролик, пользователи отметили, что такое поведение жениха – неприемлемое. Люди обвинили мужчину в том, что он "зашел слишком далеко". Кроме этого, посоветовали немедленно расстаться.

Однако невеста начала защищать мужа, ответив на комментарий, который назвал его поведение "неудобным".

"Для нас это нормально, и мы всех рассмешили. Жаль, что наше чувство юмора отличается от вашего", – отреагировала на инцидент невеста.

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Еще одна женщина, которая утверждала, что знает эту пару, намекнула: "Вы все, кто здесь в комментариях, должны развлекаться со своей второй половинкой. Я была на свадьбе – они так развлекаются. До свидания, ненавистники.".

Смотрите видео со свадьбы, которое опубликовали гости: