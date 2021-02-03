Наречена Маян Сарі на власному весіллі зустріла та обійняла колишнього хлопця. Усе це відбулося в присутності нареченого Радена Ікбала.

Джерело: тікток

Наречений та наречена приймали привітання від гостей, які прийшли на весілля, коли до них підійшов колишній коханий дівчини.

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Чоловік хотів привітати наречену рукостисканням, проте вона попросила у свого чоловіка дозволу, аби обійняти колишнього. Раден погодився.

Люди у соціальних мережах розділилися у думках щодо ситуації. Когось це здивувало й вони побачили як ніяково й незручно було нареченому. Інші ж були переконані, що Раден дуже довіряє своїй коханій.

"Його обличчя говорить саме за себе, але все в порядку, ми розуміємо", "Вона хоча б попросила дозволу", – зазначили коментатори.

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